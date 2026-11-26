Una vecina silencia la Plaza de Zocodover de Toledo: prohibidos los conciertos y verbenas en horario nocturno

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha suspendido de manera cautelar la celebración de conciertos, verbenas y espectáculos musicales en la Plaza de Zocodover de Toledo en horario nocturno por la generación de contaminación acústica.

La sentencia responde a la presentación de un recurso por parte de una vecina ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal de Castilla-La Mancha y recoge la "prohibición/limitación" de este tipo de eventos.

Concretamente, según el escrito la prohibición queda subordinada a "la realización obligatoria de una evaluación técnica de impacto acústico in situ intramuros", así como el establecimiento de un control permanente de emisiones consistente en la instalación previa de limitadores automáticos de potencia de sonido, controlados y supervisados directamente por los servicios municipales de Medio Ambiente del Ayuntamiento, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

Esta sentencia tiene su origen en la reclamación administrativa presentada por la afectada ante el Ayuntamiento de Toledo el pasado 10 de octubre de 2025 en la que pedía el cese de actividades molestas por ruidos en la plaza de Zocodover y aledaños, y reclamaba la adopción de medidas preventivas.

Una vez que esta reclamación fue desestimada por silencio administrativo del Consistorio, la demandante judicializó el caso presentando un recurso a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Toledo.

De esta manera, en la sentencia se argumenta que "el disfrute y uso público de la Plaza de Zocodover de Toledo, con toda la tradición que se encarga de recoger en el auto apelada, debe ser compatible con el disfrute de los derechos de los vecinos que allí residen".

Para ello, el Alto Tribunal castellanomanchego aplica la consolidada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo para recordar que la exposición continuada a niveles de ruido evitables e insoportables vulnera de forma autónoma el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución Española).

La Sala enfatiza que la protección judicial del hogar no depende de que el vecino acredite lesiones físicas o psicológicas previas, sino de garantizar su derecho al descanso y al libre desarrollo de su personalidad en su propia vivienda.

La sentencia puede ser objeto de un recurso limitado de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, siempre que la infracción del ordenamiento jurídico presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia ante el Tribunal Supremo.

Celebración de la Navidad

Esta sentencia se ha dado a conocer a apenas una semana de que se inaugure el encendido navideño de la ciudad, el sábado 25 de noviembre, que incluye la instalación de una gran bola transitable en Zocodover que de manera periódica se ilumina al ritmo de un pequeño espectáculo musical.

Además, el Gobierno de Carlos Velázquez también había recuperado en los últimos años la celebración de la tradicional verbena el día 31 de diciembre en este céntrico lugar del Casco Histórico como parte de la gran fiesta de Fin de Año tras las campanadas.