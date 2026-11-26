Toledo podría perder uno de sus mayores atractivos turísticos en exclusiva. Puy du Fou plantea su desembarco en Andalucía y ha escogido la ciudad de Granada para ello, según ha adelantado el diario local Ideal de Granada y han confirmado posteriormente fuentes del Ayuntamiento a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El movimiento tiene una doble lectura. No solo abre la puerta a una segunda sede de la multinacional francesa en España, sino que la compañía ha vinculado esta posible expansión a su respaldo directo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, un título al que también aspiraba la capital de Castilla-La Mancha antes de caer eliminada.

La propuesta que estudian para la ciudad de la Alhambra no replicaría de entrada al parque temático toledano. La intención inicial es levantar un espacio cubierto y de nueva construcción de uso polivalente para acoger un espectáculo estable sobre la historia granadina durante todo el año.

Diferente a Toledo

A su alrededor se impulsarían iniciativas complementarias, como una escuela de arte dramático para formar a los actores del montaje. En Toledo, solo el espectáculo de El Sueño de Toledo moviliza a 200 personas para dar vida a cerca de 2.000 personajes.

Los contactos ya se han producido. El consejero delegado de Puy du Fou en España, Olivier Strebelle, ha viajado en varias ocasiones a Granada por medio de la mediación del empresario granadino Raúl Berdonés, fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group.

El pasado mes de septiembre, Strebelle visitó la ciudad junto a Berdonés y otras personalidades de la cultura. Conoció la Alhambra para impregnarse de la época nazarí y la compañía ya "ha valorado distintas ubicaciones", tal y como trasladan fuentes municipales.

Carta de apoyo a Granada

Esas mismas fuentes confirman que el consejero de Puy du Fou en España remitió el 4 de noviembre de 2026 una carta a la alcaldesa, Marifrán Carazo, apoyando la candidatura granadina a la Capital Europea de la Cultura 2031 (la decisión final se anunciará el 3 de diciembre) y señalando que la ciudad es para ellos un emplazamiento de interés.

Desde Granada miran al impacto logrado en Castilla-La Mancha. "Es una magnífica noticia que un proyecto como Puy du Fou, que ha ayudado a transformar también con gran éxito la ciudad de Toledo, se haya fijado en Granada, y es algo que nos llena de satisfacción", señaló la alcaldesa en declaraciones a los medios tras hacerse pública la noticia.

La regidora añadió: "El Ayuntamiento baraja diferentes espacios y alternativas de ubicación dentro del término municipal, aunque todavía debemos ser muy cautelosos con este proceso. La materialización de esta iniciativa puede suponer un impulso decisivo para divulgar la historia de Granada, de España y de Europa".