La Bola de Navidad que cada año se instala en la plaza toledana de Zocodover. Javier Longobardo

Toledo cancela la verbena de Nochevieja en Zocodover, pero la Bola seguirá sonando pese a la sentencia antirruido

Toledo mantendrá la Navidad en Zocodover, pero renunciará a una de sus citas más tradicionales: la verbena de Nochevieja.

El Ayuntamiento ha decidido desprogramar el concierto de Fin de Año en la plaza tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) que limita cautelarmente los espectáculos musicales nocturnos por las molestias acústicas denunciadas por una vecina.

La Gran Bola de Navidad, sin embargo, seguirá sonando y ofreciendo sus espectáculos de luz y música con las limitaciones de sonido que sean necesarias.

Fuentes municipales han aclarado este jueves que el dictamen judicial no supondrá la suspensión de ninguna otra actividad programada en este espacio durante las fiestas navideñas.

"La actividad de la plaza de Zocodover no se suspende, se limita", han subrayado desde el Consistorio, que insiste en que la resolución no establece una prohibición absoluta de celebrar eventos, sino que permite su continuidad con medidas para reducir el impacto acústico.

Así, la verbena con orquesta que tradicionalmente se celebra después de las campanadas del 31 de diciembre será la única actividad navideña que no se llevará a cabo en Zocodover. El resto de la programación seguirá adelante, incluida la Gran Bola, uno de los principales reclamos de la Navidad toledana.

El espectáculo inaugural de este sábado 28 de noviembre a partir de las 18:30 horas también se mantiene. El Ayuntamiento ha autorizado una adecuación temporal de las condiciones acústicas para el encendido del alumbrado, de modo que durante las actuaciones musicales previstas se puedan superar los niveles habituales de volumen en la plaza.

Esta excepción tendrá una duración aproximada de dos o tres horas. Una vez finalizadas las actuaciones, se activará un limitador de sonido en la propia Bola para "hacer compatible el ocio, la diversión y el descanso de los vecinos".

En las primeras pruebas musicales ya se han podido escuchar algunos de los temas que formarán parte del espectáculo, como 'El Burrito Sabanero', 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey, y 'Superestrella', de Aitana.

La programación de los pases de la Bola de Navidad para el resto de las fiestas todavía no se ha concretado. El año pasado funcionaba de lunes a jueves a las 19:00 y a las 20:30 horas; los viernes, sábados y festivos había cuatro pases, a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas, mientras que los domingos se ofrecían tres, a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

Toledo pide aclaraciones

El Consistorio, que ya ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos, prepara un escrito dirigido al TSJCLM para solicitar aclaraciones sobre el alcance de la resolución.

Entre otras cuestiones, quiere conocer si se contempla el mantenimiento de las excepciones acústicas que ya venía aplicando el Ayuntamiento y que el tribunal concrete qué debe entenderse por "horario nocturno".

Desde el Gobierno municipal defienden que llevan tiempo adoptando medidas para reducir las molestias a los residentes del Casco Histórico. En este sentido, recuerdan que desde el pasado año se han desplazado actividades que podían generar problemas de ruido, como el tradicional mercadillo navideño, que dejó de instalarse en Zocodover para trasladarse al paseo del Miradero.

El Ayuntamiento también sostiene que durante este año se ha reducido drásticamente el número de espectáculos celebrados en la plaza, con solo cinco eventos hasta la fecha.

Limitación

La decisión municipal llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCLM estimara el recurso de una vecina de Zocodover contra la negativa del Ayuntamiento a adoptar medidas frente al ruido.

La sentencia 543/2026, dictada el 16 de noviembre y notificada el día 25, revoca la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo, que había rechazado las medidas cautelares.

Los magistrados establecen que los conciertos, verbenas y espectáculos musicales similares en horario nocturno quedan sujetos a dos condiciones: una evaluación técnica de impacto acústico in situ intramuros y la instalación previa de limitadores automáticos de potencia sonora, controlados y supervisados por los servicios municipales de Medio Ambiente.

El objetivo es garantizar que el ruido transmitido al interior de la vivienda de la demandante no supere los límites establecidos en la ordenanza municipal.

La Sala recuerda que la tradición histórica y el uso público de Zocodover deben ser compatibles con el derecho de los residentes al descanso, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad del domicilio, protegidos por el artículo 18 de la Constitución. También considera que no es necesario acreditar lesiones físicas o psicológicas para que la exposición al ruido pueda vulnerar estos derechos.

La vecina había aportado siete informes periciales, con mediciones en el interior de su vivienda y en el balcón, además de señalar registros de la Policía Local que superaban los límites permitidos.

El tribunal, que califica de "loable" el esfuerzo municipal por reducir los eventos ruidosos y trasladar actividades fuera de la plaza, recomienda mantener esa línea de actuación.

La medida tiene carácter cautelar y estará vigente mientras se resuelve el procedimiento principal. La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo.