Sabor Toledo sale de la capital y llega a Quintanar de la Orden para impulsar la gastronomía de las comarcas

La Diputación de Toledo ha presentado en Quintanar de la Orden la primera edición comarcal de “Sabor Toledo-Edición La Mancha”, que se celebrará entre el 4 y el 6 de diciembre en el Paseo de Colón del municipio toledano.

Una iniciativa con la que la corporación provincial pretende replicar el éxito de la primera edición de 'Sabor Toledo' -que congregó a más de 60.000 personas en la capital entre el 24 y el 27 de septiembre- a través de una feria que permita extender esta marca gastronómica a los distintos territorios de la provincia y acercar sus oportunidades a los municipios.

En esta presentación han estado presentes el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Turismo, Joaquín Romera; el alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, y el concejal Antonio de la Guía.

Durante su intervención, Romera ha explicado que fue ideado con el objetivo de "poner en valor el turismo gastronómico de la provincia de Toledo, un turismo del que todo el mundo conocía, hablaba y disfrutaba, pero que hasta ahora no había conseguido reunir en un mismo proyecto a todos los sectores implicados".

El vicepresidente ha señalado que buscan "conectar el potencial gastronómico de la provincia con el kilómetro cero, con el territorio y con quienes hacen posible su actividad, desde los productores y comerciantes hasta los establecimientos hosteleros y restaurantes".

En este sentido, ha destacado el papel de la marca Sabor Toledo, que reúne a los 204 municipios de la provincia. "Ya anunciamos que esta marca no se iba a quedar solamente en una feria en la capital. Tenía que salir a los pueblos, a las comarcas y a las zonas de influencia", ha asegurado en una nota de prensa remitida por la Diputación.

Por su parte, el alcalde de Quintanar de la Orden, Pablo Nieto, ha querido remarcar su agradecimiento a la Diputación de Toledo por elegir el municipio como escenario de esta primera edición comarcal y por la colaboración institucional que ha hecho posible su celebración.

El alcalde ha destacado que esta primera edición comarcal de Sabor Toledo supone "abrir una ventana más y un escaparate más para todos los productores de la región", con Quintanar como punto de encuentro para los municipios de toda la comarca.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de "hacer comarca", favoreciendo la colaboración entre los pueblos y reforzando los vínculos que mantienen sus alcaldes y vecinos.

Nieto ha relacionado también esta iniciativa con las recientes Jornadas de Patrimonio celebradas en Quintanar, al considerar que los productos de la tierra, las elaboraciones artesanales y las recetas tradicionales forman parte del patrimonio cultural de los pueblos. “Vamos a traer producto de nuestra tierra, esos sabores que nos han acompañado durante muchísimas generaciones y esas elaboraciones artesanales y tradicionales”, ha señalado.

Motor de desarrollo

Desde la Diputación defienden que las ferias comarcales responden a la voluntad de la Diputación de utilizar la gastronomía como un recurso estratégico para dinamizar la economía local, favorecer la llegada de visitantes y contribuir a la cohesión territorial.

De este modo, consideran que este proyecto permitirá desestacionalizar la actividad turística, distribuir las oportunidades entre las distintas comarcas y dar mayor visibilidad al tejido empresarial y productivo de los municipios.

"Una apuesta que también contribuye a la lucha contra la despoblación, al generar actividad económica y poner en valor los recursos de los pueblos", añaden.

Romera ha explicado que el proyecto “busca que colaboren y se conjuguen las actividades industriales, comerciales y de los productores de cada comarca", y ha destacado "la importancia de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) como compañero de viaje de la Diputación en el desarrollo de esta iniciativa”.

Las ferias combinarán la exposición y venta de productos agroalimentarios con propuestas hosteleras, demostraciones culinarias, showcookings y actividades culturales y familiares. Cada edición contará con una identidad propia, vinculada a los productos, las tradiciones y las singularidades de la comarca anfitriona, manteniendo siempre el sello común de “Sabor Toledo”.

El vicepresidente ha explicado que "la elección de Quintanar de la Orden responde a su condición de capital de La Mancha y a su capacidad para reunir en torno a la localidad a los municipios de su entorno". Además, ha agradecido la acogida del Ayuntamiento y la colaboración de su alcalde y de todo su equipo.

"Quintanar nos facilita congregar alrededor de esta ciudad y, sobre todo, en el enclave del Paseo de Colón y todo su espacio, el concepto de feria que tuvo Toledo", ha indicado Romera.

Actividades

El concejal Antonio de la Guía ha sido el encargado de detallar el programa y las actividades de los tres días de feria, que recoge una "oferta variada y dirigida a todos los públicos".

La feria comenzará el viernes 4 con actividades infantiles y la inauguración oficial, seguida de una demostración gastronómica manchega con degustación de caldereta, pisto y vinos de la tierra, amenizada por DJ Mitchell. La jornada concluirá con el concierto de The Gafapasta.

El sábado 5 concentrará buena parte de las actividades, con pasacalles inspirados en el imaginario del Quijote, propuestas infantiles, showcookings a cargo del restaurante 'El Granero' y 'La Zafra', degustaciones de vinos y un tardeo musical con María Zeta. La jornada finalizará con el concierto de 'Yo y Mi Circunstancia' y una sesión de DJ con Carlos Ortiz y Basty Beam.

El domingo 6 continuará la programación con representaciones teatrales, actividades infantiles, nuevas demostraciones culinarias de profesionales de la restauración, como el restaurante 'El Labriego' y del Consejo Regulador del Vino, además de una degustación de vinos.

El concierto de 'The Puppers Club Band' cerrará esta primera edición comarcal, que combinará gastronomía, cultura, música y ocio durante todo el fin de semana.