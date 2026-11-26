Llega a Toledo el mercadillo de ropa, zapatillas y accesorios con descuentos de hasta el 80 %: Nike, Adidas o Vans

Aquellos que deseen adelantar las compras navideñas o busquen ropa y accesorios de primeras marcas a precios reducidos encontrarán en Toledo la oportunidad perfecta.

Del 4 al 6 de diciembre, el Palacio de Congresos El Greco acogerá la Feria Outlet, un evento donde se comercializarán artículos de moda masculina, femenina e infantil, además de calzado deportivo y urbano y productos del hogar con descuentos de hasta el 80 %.

La feria estará abierta en horario ininterrumpido de 10:00 a 21:00 horas y reunirá a más de 60 expositores. Los asistentes también podrán encontrar sofás, colchones, sartenes y accesorios como bolsos, carteras, cinturones y gafas de sol. La feria se completa con una zona gastronómica pensada para hacer una pausa durante la jornada.

Cartel del evento. Feriaoutlettoledo.com

Nike, Adidas, Tommy Hilfiger

Entre las marcas representadas en el recinto destacan Nike, Adidas, Vans, Converse, Fila, Puma, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Ray-Ban, Pitillos y Fluchos, Pepe Jeans, Jack & Jones, entre otras.

Vista aérea de la Feria Outlet en Ciudad Real el pasado mes de octubre. Feriaoutletciudadreal.com

Para incentivar la asistencia, la organización sorteará un cheque de 500 euros —que podrá canjearse entre los más de 60 estands— entre todos los visitantes que acudan a la feria a lo largo del fin de semana.

Horarios y cómo llegar

Espacio gastronómico en la Feria Outlet celebrada en Madrid. Feriaoutletciudadreal.com

La entrada general tiene un coste de dos euros, aunque los menores de 12 años accederán gratuitamente. Al Palacio de Congresos se puede llegar en autobús (líneas 5, 12, 14, 61, 62, 511, LB1, LB2) que tienen parada en la plaza de Zocodover (a pocos minutos andando) y para los que se acerquen en su propio vehículo hay varios parkings de pago en los alrededores.

Todas las dudas y detalles se pueden consultar en la página web oficial del evento (www.feriaoutlettoledo.com) o a través de sus perfiles en redes sociales.