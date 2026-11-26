La jueza del accidente de Urda prorroga el secreto de sumario pero levanta las restricciones de acceso a la zona de la tragedia

La jueza instructora del accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha acordado la prórroga, por un mes, del secreto de sumario del procedimiento judicial que investiga el siniestro, con el fin de proteger el resultado de las pesquisas.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha informado este jueves de que la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado un auto por el que se acuerda la prórroga del secreto de sumario que afecta a la totalidad del procedimiento judicial abierto en el que se investiga el accidente ferroviario de Urda.

La prórroga, solicitada por el Ministerio Fiscal y que se extenderá por tiempo de un mes, hasta el próximo 28 de diciembre, tiene como objetivo salvaguardar el resultado de la investigación judicial.

Según expone la jueza instructora, a fecha de este 26 de noviembre subsisten los motivos originales que dieron lugar a la declaración del secreto de sumario, acordada el pasado 28 de octubre, día del accidente, por lo que se acuerda dicha prórroga, sin perjuicio de nuevas prórrogas o, en su caso, el alzamiento de la medida.

En otra resolución, una providencia fechada también en este jueves, la jueza instructora deja sin efecto las medidas acordadas el 28 de octubre, y relativas a la prohibición de acceso de terceras personas a la zona donde se produjo el accidente ferroviario, así como la prohibición de toma y difusión de imágenes de la zona afectada.