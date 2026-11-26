Los jóvenes que votarán por primera vez este domingo llegan a la cita con dudas y hartazgo. Javier Longobardo

Del "estoy desencantada" al "acabas hasta las narices": así llegan los jóvenes de Toledo a su primer voto este domingo

El próximo domingo 29 de noviembre, a las nueve de la mañana, se abrirán los colegios electorales de toda España para una cita con las urnas que tendrá un sabor especial para 1,6 millones de jóvenes. Son aquellos que han alcanzado la mayoría de edad desde las elecciones del 23 de julio de 2023 y que, por primera vez, sostendrán en sus manos las papeletas para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado.

En Castilla-La Mancha, el debut de la generación que acaba de estrenar los 18 llega marcado por una mezcla de responsabilidad cívica y escepticismo. Lejos de la épica de otros tiempos, muchos de estos nuevos votantes observan el ruido de la campaña entre debates televisados, redes sociales, conversaciones en casa y cierta fatiga informativa.

Tres jóvenes de la provincia de Toledo, en concreto de Argés, Bargas y Oropesa, ponen voz a cómo vive su generación esta primera vez frente a las urnas. Cuatro días antes del 29N, comparten con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha sus inquietudes, dudas y certezas sobre la política en el siglo XXI.

A Estela le gustaba la política mucho antes de poder ejercer el derecho al voto. Cumplió los 18 años el pasado mes de julio y cursa primero de Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), pero su estreno electoral en Argés llega con menos entusiasmo del que imaginaba. "A mí siempre me ha hecho mucha ilusión poder votar, pero ahora mismo estoy desencantada. No sé ni siquiera qué votar", admite con franqueza.

Como buena parte de su entorno, ha decidido prescindir de los libretos oficiales de los partidos. "No estoy leyendo programas electorales porque siento que no sirven para nada, luego no hacen lo que pone ahí", sentencia.

En su lugar, sigue la actualidad a través de entrevistas y apunta en su agenda el cara a cara televisivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de esta noche. También busca orientación en las charlas con sus amigos y con sus padres, aunque de momento ninguna opción termina de convencerla.

Al analizar el pulso de su generación, Estela percibe una brecha clara según la sensibilidad política de cada uno. "Creo que la gente de izquierdas está más indecisa porque el Gobierno lo ha hecho un poco mal estos años y tiene una situación más complicada, mientras que la gente de derechas lo tiene más claro y está más segura de lo que va a votar", explica.

En su grupo de amistades conviven ambos extremos, quienes tienen decidida su papeleta desde hace meses y quienes, como ella, apurarán hasta el domingo sin saber qué hacer.

Desconfianza y hartazgo

Desde Bargas, Javier encara su primera cita electoral con una mezcla de deber ciudadano y escepticismo. Cumplió la mayoría de edad en octubre y estudia Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Carlos III de Madrid. Si tuviera que resumir en una sola palabra el estado de ánimo de los jóvenes que se estrenan este 29N, no duda: "Desconfianza".

"Voy a votar, eso sí que lo tengo claro, pero existe mucha desconfianza en general en el sistema", explica. Javier cuestiona incluso el alcance real de su papeleta en la dinámica política actual. "No sé si en el sistema que tenemos el voto es realmente útil, porque al final siempre acaba siendo un ciclo: gobiernan unos y después los otros, y creo que no hay mucho que los ciudadanos podamos hacer ahora mismo", comenta.

Aun así, acudirá al colegio electoral convencido de que "toca un cambio", aunque con la sensación de que la maquinaria institucional "no va a ningún lado".

Sobre el ambiente entre los universitarios de su edad, distingue dos perfiles muy marcados. Por un lado, un sector al que la política le resulta indiferente; por otro, aquellos que siguen la actualidad y comparten un mismo diagnóstico. "Considero que es algo importante y que nos debe interesar a todos porque al final es nuestra vida. Pero entre los que sí nos interesa hay un ambiente general de descontento", concluye.

Con recelo, pero votarán

También en la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudia Humanidades, Nacho prepara su vuelta a Oropesa para votar por primera vez tras haber cumplido los 18 este verano. A diferencia de Estela, él asegura tener las ideas claras, aunque reconoce que el contexto actual hace que la decisión tenga aristas.

"Es una elección un poco difícil por cómo están las cosas. Creo que todo el mundo intuye qué lado va a salir, y eso lo complica para quienes tienen una ideología distinta", reflexiona.

De hecho, confiesa que durante las últimas semanas llegó a dudar si acudiría al colegio electoral. "Sinceramente, me he planteado no votar porque no me gusta el centralismo ni cómo funciona la clase política, pero pienso que es una cosa que hay que hacer, así que acabaré votando", explica.

Para Nacho, la relación de los jóvenes con la política ha cambiado respecto a generaciones anteriores. Asegura que hoy se habla de partidos con mucha más naturalidad en el día a día, aunque advierte de que también cuesta encontrar tolerancia hacia quien piensa diferente.

Sin embargo, el principal enemigo de esta recta final hacia el 29 de noviembre es el agotamiento. "Todos los medios hablando de ello, toda la gente hablando de ello, las campañas de los partidos... acabas un poco hasta las narices", reconoce entre risas. "No basamos nuestra vida en torno a las elecciones, pero siempre acabamos comentando algo".

Este domingo, Estela, Javier y Nacho cambiarán las aulas universitarias por los colegios electorales de sus municipios toledanos. Tres formas distintas de mirar una misma urna que reflejan el retrato de una generación que se estrena en democracia sin fervor partidista, con mirada crítica y dispuesta a hacerse oír pese a sus dudas.