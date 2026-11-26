Bono da “gracias a Dios” por la jubilación del juez Peinado: “Vamos a tener la suerte de que no nos toque nunca”

José Bono ha reaparecido este jueves en un acto político en Mocejón (Toledo) para protagonizar un encendido alegato en defensa del PSOE y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante las próximas elecciones.

El histórico dirigente socialista, que llevaba años alejado de la primera línea política, ha reivindicado su compromiso con el partido después de 57 años de militancia y ha asegurado que apoya al jefe del Ejecutivo «con gusto, con alegría, con ánimo y con toda la fuerza» porque como ha reivindicado, «lo merece».

Uno de los momentos más llamativos de su intervención ha llegado cuando se ha referido al juez Juan Carlos Peinado, cuya jubilación ha celebrado con una expresión que ha provocado una de las frases más contundentes del discurso.

"Gracias a Dios el juez Peinado ya se ha jubilado", a lo que ha añadido, "vamos a tener la suerte de que no nos toque nunca", no sin antes cuestionar algunas de sus actuaciones en la investigación relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expresidente de Castilla-La Mancha y del Congreso de los Diputados ha recordado el interrogatorio a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa y ha ironizado sobre las preguntas que, según su relato, formuló el magistrado. "¿Es usted el marido de Begoña Gómez?, ¡pues claro!", ha espetado.

También ha relatado otro episodio relacionado con el interrogatorio al ministro de Justicia, en el que ha criticado que se colocara un suplemento en la silla del juez para situarlo a mayor altura. "En ese juzgado este juez hay auxiliares, hay administrativos, hay fiscales, pero les hace falta un psiquiatra", ha llegado a decir.

Discrepa, pero apoya

Bono ha querido dejar claro que su respaldo a Sánchez está por encima de las discrepancias que haya podido mantener con él. "Me he dejado la soberbia a un lado y estoy apoyando con gusto, con alegría, con ánimo y con toda la fuerza, entre otras cosas porque el presidente lo merece", ha proclamado.

En este sentido, el histórico dirigente socialista ha defendido que el jefe del Ejecutivo merece el apoyo y el afecto también por la situación que atraviesa su familia. "¿Cómo no va a merecerlo cuando tiene a una familia perseguida para hacerle daño porque son familia del presidente?", ha señalado.

El histórico dirigente ha reivindicado, además, el valor político de Sánchez por su posición en el conflicto de Gaza y por su enfrentamiento con Donald Trump en materia de gasto militar. Ha recordado el viaje del presidente a Israel, donde, según ha relatado, reprochó directamente a Benjamin Netanyahu sus actuaciones contra la población palestina.

"Poca gente en casa ajena es capaz de hacer lo que Pedro Sánchez hizo por la dignidad de este país, por la dignidad de este Gobierno y por la dignidad de la comunidad internacional", ha defendido.

También ha respaldado la negativa del presidente a aceptar las exigencias de Trump para elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB. Bono, que fue ministro de Defensa, ha sostenido que la dignidad de España no puede depender de las decisiones del presidente estadounidense.

"No me veo a Feijóo tirándole la mano a Trump para decirle que no", ha afirmado, en referencia al líder del PP, antes de cuestionar también la sintonía política entre Vox y el mandatario norteamericano.

Un alegato contra PP y Vox

Más allá de su defensa de Sánchez, buena parte del discurso de Bono ha girado en torno a la inmigración y a las consecuencias que, como ha defendido, tendría una eventual llegada al Gobierno de una alianza entre PP y Vox.

El expresidente de Castilla-La Mancha ha recuperado sus críticas a las declaraciones sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular y ha denunciado el lenguaje empleado para describir esa política.

"Se van a dedicar a cazar, a cazar uno a uno a todos los inmigrantes que no tengan papeles, a cazarlos y a expulsarlos", ha advertido, porque "un país que tiene dignidad no puede darles el voto".

Bono ha insistido en que las personas migrantes no pueden convertirse en objeto de persecución por su situación administrativa y ha contrapuesto esa visión a los valores de igualdad y solidaridad que, según ha reiterado, deben definir a España.

"No ha nacido ni va a nacer un ser humano que valga más que otro, sea blanco, negro, alto o chico", ha exclamado, para introducir otro matiz en el discurso: pedir a los cristianos y a los ciudadanos moderados que no sitúen su voto en el espacio "de la extrema derecha".

"No metáis el voto en el saco de la extrema derecha. Ese no es el sitio del voto para un cristiano solidario", ha afirmado. Incluso ha ironizado sobre quienes acuden a misa y después respaldan discursos contra los inmigrantes. "¿A qué obispo irán a besar el anillo?", se ha preguntado, en una alusión a la contradicción que observa entre determinados planteamientos políticos y los principios de solidaridad que defiende el cristianismo.

En su intervención también ha alertado sobre "el avance de la extrema derecha internacional" y ha citado como referentes a Javier Milei, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Sobre este último ha recordado sus cuestionamientos al resultado de las elecciones estadounidenses y su papel en el clima político que desembocó en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. "Ese es el modelo de Vox", ha incidido.

"Desterrar el odio del país"

El exministro también ha reclamado desterrar el odio de la política española y ha cargado contra los medios que considera alineados con intereses políticos.

En concreto, ha denunciado los ataques que, según ha asegurado, recibe por mantener su apoyo a Pedro Sánchez. "Me dijeron hace dos meses: si no quieres que te insulten los pseudomedios y los periodistas desvergonzados, lo que tienes que hacer es hablar mal de Pedro Sánchez", ha relatado.

Bono ha concluido su intervención para defender que el voto socialista representa una apuesta por "la dignidad, la libertad y el progreso" y ha contrapuesto dos maneras de entender la política y el patriotismo.

"No se puede querer a un país y no querer a su gente", ha sentenciado. Para el histórico dirigente, la defensa de España no pasa por exhibir símbolos, sino por trabajar por el bienestar de sus ciudadanos y garantizar la igualdad entre todos ellos.

Su mensaje final ha vuelto a conectar con la idea que ha atravesado todo el mitin: evitar que Vox llegue al Gobierno y defender una política basada en la justicia y la solidaridad. "Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Esa es la verdad", ha concluido.

Noche de luna llena

De otro lado, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Mocejón, Chema Aparicio, ha recordado desde el atril que este jueves “hay luna llena y es una buena oportunidad para que el perro ladre y deje a todos con la boca abierta”, ha bromeado sobre el debate a cuatro.

Junto a él, han intervenido Guadalupe Martín, secretaria general de los socialistas en este municipio, así como Nacho Hernández, número 3 del PSOE al Senado por la provincia de Toledo, que ha señalado que tras el 29N “volverá a gobernar Pedro Sánchez”.

“PP y Vox han utilizado a sus jóvenes para esparcir odio, mientras que el PSOE ha contado con la gente joven y las juventudes socialistas como referente, ha contado con las propuestas jóvenes”, ha afirmado.

Asimismo, ha apuntado que el domingo “nos jugamos la educación pública, que es el gran ascensor social; la sanidad pública, donde nos va la vida; y la vivienda, que con un gobierno progresista nos permitirá poner límites a los fondos buitre”.

Entre el público, el alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, que en los últimos días ha recibido una carta de apoyo del presidente Sánchez por una agresión en su casa; también socialistas de la comarca y de la capital, como los concejales Pablo García y Pedro Jesús López, entre otros cargos electos y de los gabinetes donde el PSOE tiene mano.