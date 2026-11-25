Carlos Velázquez e Inés Cañizares, en el centro, hace un año en la presentación de la policía en los barrios. Javier Longobardo

Toledo pagará mejor las horas extra a sus policías locales: las claves del presupuesto local de PP y Vox para 2027

La Policía Local de Toledo verá cumplida una de sus principales reivindicaciones con los presupuestos municipales de 2027. Tras el acuerdo alcanzado por el bipartito de PP y Vox, el Ayuntamiento incrementará la retribución de las horas extraordinarias que realizan los agentes.

Es una de las medidas adoptadas por ambas formaciones políticas para sacar adelante los cuartos presupuestos del Gobierno municipal, que iniciarán ahora su tramitación con el objetivo de que puedan estar aprobados antes de finalizar el año.

La mejora de las condiciones de la Policía Local llegará acompañada de otras inversiones en materia de seguridad ciudadana y protección civil. Entre ellas figura la renovación de los chalecos antibalas de los agentes, cuya vida útil es de diez años, así como la adquisición de dos motocicletas para la Policía Local.

En el caso de los Bomberos, el Ayuntamiento prevé comprar una nueva autoescala, con una inversión de un millón de euros, para la que se han ido acumulando durante los últimos tres años los fondos procedentes de UNESPA, vinculados a la contribución especial de las entidades aseguradoras sobre primas de seguros contra incendios. También se renovarán los equipos de protección individual (EPIS) de los efectivos.

Aunque el acuerdo presupuestario se ha llevado a cabo sin la confrontación pública y las discrepancias que han marcado la agenda económica en los tres últimos ejercicios, el documento final no satisface todas las aspiraciones de Vox.

Velázquez y Cañizares han sellado su cuarto acuerdo de presupuestos, esta vez sin confrontación. E. E. CLM

La vicealcaldesa, Inés Cañizares, ha reconocido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que su sensación es "agridulce", principalmente porque no ha sido posible incorporar la contratación de más personal, una necesidad que considera especialmente importante en áreas como Urbanismo y Policía Local.

Cañizares ha explicado que el incremento de la partida destinada a las horas extraordinarias permitirá mejorar el precio que se paga a los policías por este trabajo, pero no resolverá las necesidades de efectivos.

Vox pide más agentes

En este sentido, ha señalado que la plantilla policial, formada por 129 agentes, tiene que atender distintos turnos, unidades especializadas y funciones administrativas, lo que reduce los recursos disponibles para el servicio operativo.

Para Vox esta situación se resolvería si el Gobierno autonómico atiende la moción que este viernes llevan al Pleno junto al PP para que Toledo perciba una inyección de un millón de euros como capital de la región.

La vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana apunta así a la Junta de Comunidades y a la petición de ese millón de euros "para compensar las necesidades que soporta Toledo como capital regional y contratar policías".

Además, Cañizares ha apuntado directamente a la gestión del concejal de Régimen Interior, Iñaki Jiménez, al considerar que es en esta área donde deben reajustarse las prioridades para atender las necesidades de personal.

15 millones para el puente

Otro de los proyectos destacados que incorporarán los presupuestos de 2027 será la construcción del puente que conectará los barrios de Azucaica y el Polígono, con una dotación de 15 millones de euros.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha puesto el acento en esta infraestructura, además de subrayar la estabilidad del Gobierno municipal y la capacidad de PP y Vox para alcanzar este acuerdo.

"Nos comprometimos con los toledanos a tener un Gobierno sólido, estable y duradero, y un Gobierno sólido, estable y duradero y, sobre todo, útil, es un Gobierno que tiene presupuestos", ha afirmado en nota de prensa.

Velázquez ha contrapuesto la estabilidad del Ejecutivo local con cuatro presupuestos, uno por año de mandato, a la situación del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, que continúa con las cuentas prorrogadas desde 2023.

El responsable municipal ha explicado que ahora comienza el proceso de tramitación de los presupuestos, con la intención de que puedan ser una realidad antes de que termine 2026. "Cuatro años y cuatro presupuestos", ha apostillado.