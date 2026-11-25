El alcalde y la concejala de Festejos dan a conocer la programación de Navidad y Reyes. Ayto. Talavera

Hay ciudades que anuncian la llegada de la Navidad con luces y villancicos; mientras que en Talavera de la Reina, la celebración también se escribe en barro, esmaltes y tradición. La cerámica, uno de los grandes símbolos de su identidad, se incorpora este año al imaginario navideño a través de un cartel protagonizado por bolas de cerámica artística.

El cartel se convierte así en una referencia al legado artesanal talaverano, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Una manera de trasladar la esencia de la ciudad a unas fiestas que aspiran a convertir sus calles en un escaparate de cultura, música y costumbres populares.

La Navidad comenzará este viernes, 27 de noviembre, con el encendido del alumbrado a las 19:00 horas en la plaza de San Francisco. Una cita que se adelanta para coincidir con el Black Friday y que estará acompañada por una 'zambombá' del coro 'Siempre Rocío'. La música flamenca servirá así de banda sonora al inicio de una programación que busca combinar el ambiente festivo con la promoción del comercio local.

La propuesta municipal, presentada por el alcalde, José Julián Gregorio, y la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, reúne actividades para todos los públicos, pero encuentra buena parte de su personalidad en las manifestaciones culturales que cada año toman las calles durante estas fechas.

La banda sonora

Las zambombas flamencas volverán a ser uno de los principales atractivos de la programación. Esta tradición musical, profundamente vinculada a la celebración navideña en Andalucía y extendida por otros territorios, ha encontrado también su espacio en Talavera, donde la respuesta del público, como ha indicado el Ayuntamiento, ha llevado a la Concejalía de Festejos a incrementar el número de actuaciones.

La Academia Sal y Canela abrirá el calendario el sábado 5 de diciembre, a las 18:30 horas, en la plaza del Reloj. Una semana después, el día 12, Fernando Jiménez, 'El Zapata', actuará a las 12:30 horas en la confluencia de las calles San Francisco y Prado.

El sábado 19 llegará el turno de 'El Chamelo', a las 13:00 horas, en la plaza de San Francisco, y de Miriam Jiménez, que actuará a las 18:30 horas en la confluencia de San Francisco y Prado. La Academia Sal y Canela regresará el 26 de diciembre, a las 18:30 horas, en la plaza del Reloj.

A este recorrido musical se incorporarán charangas y rondas navideñas, que llevarán la música a las calles comerciales y las zonas de hostelería durante diciembre y los primeros días de enero.

La programación tendrá también una vertiente más clásica con el Concierto de Navidad de la Banda de Música de Talavera, el 20 de diciembre, y el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Talavera, el 1 de enero, ambos en el Teatro Palenque.

Belenes y artesanía

Las representaciones belenistas volverán a ocupar un lugar destacado en la Navidad talaverana. El 18 de diciembre se inaugurará el Belén Municipal en la Puerta Noble del Ayuntamiento, que podrá visitarse hasta el 4 de enero.

Ese mismo día, la plaza del Pan se transformará para acoger la recreación del Pueblo de Belén, organizada por la Asociación de Vecinos Fray Hernando y amenizada por el Asilo de las Hermanitas de los Pobres.

La tradición continuará el 23 de diciembre con el Belén de Dios Vivo, previsto a las 21:00 horas en la plaza del Pan, y con la recepción de la Luz de Belén, que tendrá lugar el día 19, con salida desde la Colegiata de Santa María la Mayor.

La artesanía, por su parte, tendrá su propio recorrido a través de los mercados navideños que se instalarán en distintos puntos de la ciudad. El Mercado de San Jerónimo, el Mercado de Segunda Mano de Puerta Zamora, la XVI Feria de Artesanía de Navidad y el Mercado Navideño del Pilar ofrecerán distintas oportunidades para acercarse a la creación artesanal y al comercio de proximidad.

También el Centro Cultural Rafael Morales se sumará a este recorrido por la creatividad popular con una exposición de tarjetas navideñas, del 18 de diciembre al 5 de enero, y una muestra de trabajos de crochet de la Asociación de Vecinos El Faro.

La ciudad como escenario

Más allá de los espacios culturales, la programación quiere convertir las calles y plazas en escenarios abiertos a la participación. Los personajes de cuento recorrerán las zonas comerciales entre el 4 y el 23 de diciembre, mientras que Papá Noel y el Cartero Real recibirán a los más pequeños en la plaza de la Trinidad durante las fiestas.

El Tren de la Navidad, las charangas, las actividades infantiles y los diferentes mercados contribuirán a extender el ambiente navideño por el centro urbano. La Carrera San Silvestre y la Cabalgata de Reyes, que comenzará su recorrido el 5 de enero a las 18:30 horas tras la llegada de Sus Majestades a la Basílica de Nuestra Señora del Prado, completarán el calendario.

Con la cerámica como emblema y la música y las tradiciones como protagonistas, Talavera plantea una Navidad que va más allá de la iluminación y el entretenimiento. Una celebración que busca reconocer aquello que forma parte de su memoria colectiva y proyectarlo en sus calles, reivindicando su identidad cultural en una de las épocas del año con mayor capacidad para reunir a vecinos y visitantes.