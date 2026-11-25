Paco Núñez promete un calendario y presupuesto para ejecutar las infraestructuras que necesita Talavera de la Reina

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los empresarios de Talavera de la Reina (Toledo) y ha asegurado que, si alcanza la Presidencia de la Junta de Comunidades, comenzará a trabajar desde junio de 2027 para calendarizar y presupuestar las inversiones que necesita la ciudad.

El objetivo es que estas inversiones puedan incorporarse al presupuesto autonómico para 2028, ha asegurado Núñez en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en un coloquio con empresarios de la ciudad que ha recogido Efe.

El líder de los 'populares' castellanomanchegos ha defendido que Talavera necesita “menos anuncios” y “menos promesas” y que, en su lugar, precisa “acompañamiento, impulso y empuje”.

En este contexto, ha afirmado que mediará para que si el futuro Gobierno de España lo preside Alberto Núñez Feijóo también establezca un calendario y un presupuesto para las inversiones en Talavera.

Núñez ha recalcado la necesidad de aprovechar la posición "estratégica" de esta ciudad en el corredor económico entre Madrid y Lisboa y ha defendido la incorporación de Talavera a la red de alta velocidad, al tiempo que ha recordado el anuncio de Feijóo de movilizar 300.000 millones de euros para inversiones en infraestructuras durante los próximos diez años.

Ha explicado que esa inversión debe servir tanto para modernizar las líneas ferroviarias existentes como para impulsar nuevas conexiones, además de para mejorar la red de carreteras y autovías, y ha señalado que estas actuaciones deben ir acompañadas de desarrollos industriales y logísticos.

El presidente regional del PP ha cuestionado la gestión de los fondos europeos Next Generation por parte del Gobierno central y ha subrayado que de los aproximadamente 180.000 millones de euros que, según las cifras que manejan los 'populares', correspondían a España, se habrían dejado sin ejecutar 60.000 millones, por lo que ha reclamado una mayor capacidad para convertir los recursos en inversiones efectivas.