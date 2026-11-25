La Diputación de Toledo da luz verde al presupuesto de 216 millones para 2027 y refuerza las ayudas municipales

El Pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado este miércoles, sin ningún voto en contra, el Presupuesto General de la Corporación Provincial para 2027, que asciende a 216.221.879 euros en términos consolidados, un 8,40 % más que en el ejercicio anterior.

Según han informado desde la institución provincial, las cuentas refuerzan la capacidad para atender las necesidades de los municipios y de sus vecinos, con especial atención a la cooperación municipal, las inversiones, el empleo, los servicios públicos y las políticas sociales. En este sentido, el presupuesto de la Diputación, aseguran, refuerza el compromiso de la institución con los ayuntamientos y con el desarrollo equilibrado de la provincia.

Así lo ha avanzado la portavoz y diputada de Presupuestos, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, quien ha subrayado "que estas cuentas sitúan a los municipios en el centro de las decisiones de gobierno y consolidan una apuesta por el municipalismo basada en recursos y medidas concretas".

El presupuesto reserva 106,2 millones de euros al ámbito de la cooperación económica con los ayuntamientos, el empleo y los servicios públicos supramunicipales. Además, destina 50,6 millones a políticas de protección y promoción social. Para la cultura, el medio ambiente, el turismo o la promoción deportiva, destina casi 30 millones de euros.

Un presupuesto municipalista

De Frutos ha puesto el acento en el incremento de los fondos destinados a los ayuntamientos durante la legislatura, que han aumentado un 45,8 %, mientras que las inversiones municipales han crecido un 86 %.

"Un esfuerzo que se refleja especialmente en los Planes Provinciales, cuya dotación alcanza los 18,6 millones de euros en 2027, un 50 % más que al inicio de la legislatura, y en las ayudas para gasto corriente municipal, que han experimentado un incremento del 61,4 %", ha dicho.

La portavoz también ha defendido que los consistorios necesitan recursos tanto para acometer nuevas infraestructuras como para mantener los servicios públicos y atender las necesidades cotidianas de sus vecinos.

La diputada ha destacado "las partidas que incluyen, entre otras actuaciones, 20,6 millones para gasto corriente, y 9 millones para Toledo Emplea+, con una dotación de 9 millones de euros, además de recursos para infraestructuras rurales y urbanas y para la red provincial de carreteras".

"Queremos que los ayuntamientos dispongan de recursos suficientes para responder a las demandas de sus vecinos. La cooperación municipal es una prioridad y este presupuesto vuelve a demostrarlo con más financiación para gasto corriente, obras y servicios, prestando una atención especial a los municipios con menos población", ha afirmado.

"Las cuentas no solo aumentan la financiación municipal, sino que refuerzan servicios esenciales que llegan a todos los pueblos. Hablamos de bienestar social, atención a las personas, empleo, bomberos y servicios medioambientales, ámbitos que tienen una repercusión directa en la calidad de vida de los ciudadanos", ha manifestado.

Por último, ha resaltado "el refuerzo de los servicios esenciales, la atención social y la capacidad inversora de la institución, con 50,47 millones de euros para inversiones y transferencias de capital. Las cuentas destinan también 50,6 millones al ámbito social, incrementan los recursos para protección civil, extinción de incendios y servicios medioambientales y mantienen el compromiso con una gestión económica responsable, con estabilidad presupuestaria, sin déficit inicial y sin prever nuevas operaciones de endeudamiento", ha reafirmado.

"Se puede hacer más por los municipios y, al mismo tiempo, gestionar con rigor y responsabilidad los recursos públicos", ha afirmado.

"Destacan los más de 7,1 millones para promoción cultural y educativa, los 4,09 millones para deporte, y los 834.310 euros para apoyar a las entidades locales en materia medioambiental. Una inversión que permite acercar la cultura y el deporte a todos los municipios, proteger nuestro patrimonio natural y cultural y reforzar el atractivo turístico de la provincia".

El presupuesto contempla también 18,8 millones de aportación ordinaria al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos, a los que se suman 2 millones para inversiones, y 6 millones para el Consorcio Provincial de Servicios Públicos Medioambientales. En materia de movilidad, se consignan 550.000 euros para el transporte metropolitano ASTRA del área de Toledo y 114.000 euros para otras áreas metropolitanas.

El Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria cuenta con un presupuesto equilibrado de 11.807.044 euros y mantiene el servicio de anticipos a cuenta de la recaudación de los tributos locales a los ayuntamientos.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, ha agradecido "el trabajo de los diputados y, especialmente, de la responsable de Hacienda y Presupuestos y de su equipo para hacer posible la aprobación de unas cuentas que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027".

Cedillo ha destacado "que los ayuntamientos, especialmente los municipios más pequeños, son el corazón de estos presupuestos y ha reiterado la voluntad de la institución provincial de mantener la lealtad y colaboración con el resto de administraciones, tendiendo la mano para apoyar y cofinanciar proyectos en beneficio de los municipios y de toda la provincia".

Plan Provincial de Obras

Otro de los asuntos destacados de la sesión ha sido la aprobación por unanimidad del Plan Provincial de Cooperación a las Obras de competencia municipal para 2027, que cuenta con una aportación de 18.600.000 euros de fondos propios de la Diputación.

Para la portavoz "el plan contempla la participación de los municipios de la provincia, con excepción de Toledo y Talavera de la Reina, así como de las entidades locales menores. Su finalidad es contribuir a la mejora, ampliación, rehabilitación y construcción de infraestructuras municipales y facilitar la prestación de los servicios locales".

La distribución de los fondos establece un reparto lineal del 75 % de la dotación, equivalente a 13.950.000 euros, y otro 25 %, por importe de 4.650.000 euros, proporcional a la población de cada entidad local, según el censo del INE a 1 de enero de 2025. La aportación de la Diputación cubrirá el 95 % de la financiación de cada actuación, mientras que los ayuntamientos deberán aportar como mínimo el 5 %.

A esta cantidad se añaden 480.250 euros destinados específicamente a inversiones en anejos y núcleos secundarios de población.

Reglas fiscales

El orden del día ha incluido también la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial para 2027, así como la modificación del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la institución y sus organismos autónomos.

La portavoz Soledad de Frutos ha querido destacar el consenso con todas las fuerzas sindicales, que ha sido una tónica durante toda la legislatura y defiende "la paz social lograda durante estos últimos cuatro años".

El documento refleja que la Diputación Provincial, el Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria y el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una capacidad de financiación consolidada estimada de 16.403.817,73 euros al cierre del ejercicio.

El informe señala también el cumplimiento del objetivo de deuda pública, que a 30 de septiembre se sitúa en 2.048.397 euros, y contempla la previsión de concertar una nueva operación de financiación de 14,75 millones de euros para un proyecto de inversiones.