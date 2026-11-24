El cabeza de lista del PP al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, ha defendido las propuestas de su partido que benefician a empresarios y a autónomos, en un acto electoral que se ha celebrado este martes en el municipio toledano de Mocejón.



."Un país serio es el que apoya a sus empresas, a sus autónomos, basta ya de criminalizar a los empresarios" ha defendido Velázquez en un café-mitin, en el que ha estado acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y por la alcaldesa de Mocejón y presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, según ha informado en una nota de prensa el Partido Popular.



En el acto, al que han asistido candidatos, alcaldes, concejales, afiliados y simpatizantes del partido. Velázquez ha destacado la gestión de Martínez-Almeida al frente del Ayuntamiento de Madrid.

Del mismo modo, ha abordado las medidas que plantea el PP para apoyar a empresarios y autónomos como la gratuidad de la cuota de autónomos el primer año de actividad y el segundo para quienes no alcancen el salario mínimo interprofesional (SMI) así como bonificaciones fiscales para quienes mantienen plantillas estables y generan empleo y oportunidades en los pueblos y ciudades de España.

Vivienda y ocupación

También se ha referido al impulso a la construcción, con un millón de viviendas en cuatro años y la aprobación de una nueva ley contra la ocupación ilegal que permita los desalojos en un plazo máximo de 48 horas.



Y en materia de inmigración, Velázquez ha apostado por un modelo basado en el trabajo, la integración y el cumplimiento de la ley, y en este sentido, ha aseverado: "El que venga a trabajar, a integrarse, a contribuir, a cotizar, a hacer un mejor país, bienvenido", mientras que quienes lleguen a España para delinquir deben ser expulsados.