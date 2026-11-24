Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas, entregan el bastón de mando del municipio al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de septiembre. Fernando Calvo

Pedro Sánchez condena el "repulsivo ataque" a un alcalde socialista que lleva gobernando 43 años en su pueblo de Toledo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su "apoyo y solidaridad" al alcalde de Noblejas (Toledo), Agustín Jiménez, ante el "repulsivo ataque" que el regidor sufrió en la tarde del pasado 31 de octubre en su casa.

Jiménez, histórico munícipe que ostenta el bastón de mando de su pueblo desde 1983, se ha erigido como uno de los socialistas castellanomanchegos que más se ha significado por el presidente del Gobierno y, a la vez, que con más beligerancia se ha enfrentado al presidente de Castilla-La Mancha y barón autonómico del PSOE, Emiliano García-Page.

Fruto de esta vinculación, que incluso llevó a Pedro Sánchez a visitar Noblejas el pasado 25 de septiembre, el presidente del Gobierno y candidato socialista en las generales del próximo domingo no ha dejado pasar la oportunidad de expresar su apoyo al veterano político, a quien hace menos de un mes le apedrearon la casa y le tiraron un envase de plástico con productos químicos en su interior que terminó explotando.

En la misiva, compartida en redes sociales por el Ayuntamiento de Noblejas, Sánchez le hace llegar su "afecto para ti y para los tuyos" ante la actuación de "un grupo de personas que han hecho del odio su forma de acción política".

"Como bien sabes, esta forma de violencia no representa en absoluto a la ciudadanía de tu municipio. El pueblo de Noblejas lo representan personas como tú, que deciden dar lo mejor de sí mismos para transformar la vida de sus vecinos y vecinas, desde la serenidad, el diálogo y el respeto", señala.

Sánchez aprovecha para destacar "el trabajo que has llevado a cabo durante décadas por tu pueblo" y que describe como "la muestra de la mejor política"." Sé que este abominable episodio no va a mermar tus ganas ni va a doblegar el modelo de convivencia que siempre has defendido", añade.

El líder de los socialistas comparte con Jiménez que "el modelo de sociedad que representas, que representamos, se impondrá ante aquellos que intoxican nuestros pueblos y nuestros barrios con mensajes de odio, de discriminación, de violencia".

Por todo ello, le reitera su "máximo apoyo y solidaridad", y le envía "un fuerte abrazo para ti y para tus seres queridos".

Ataque

En la tarde del pasado 31 de octubre, víspera del día de Todos los Santos, un grupo de jóvenes se acercaron hasta el domicilio del alcalde para lanzar piedras sobre la fachada y las ventanas, además de un pequeño artefacto explosivo casero de escasa potencia.

Según denunciaba en aquel momento el teniente de alcalde, Ángel Antonio Luengo, estos jóvenes gritaban consignas como "putos rojos", "viva Chorras", y "viva Vox".

"Debe ser, que el haber construido un proyecto de pueblo durante más de 40 años, que es la envidia de nuestros alrededores (en lo económico, en lo cultural, en lo social, y en cuanto al desarrollo y bienestar), no es algo de lo que algunos padres hablen a sus hijos en casa", lamentaba Luengo.

Visita y huelga de hambre

Más allá de su gestión como alcalde, el nombre de Agustín Jiménez ha copado los titulares de manera periódica por su cercanía a Sánchez, sus enfrentamientos con Page y algunas intervenciones polémicas ante los medios de comunicación.

La última tuvo lugar con motivo de la visita de Pedro Sánchez a Noblejas el pasado 25 de septiembre. Aquel día, después de una visita oficial a Estados Unidos para intervenir en el pleno de la ONU, el presidente del Gobierno se dejaba ver por el municipio toledano en una visita que desde la Delegación del Gobierno aseguraron que se había fraguado de una manera discreta.

Esta discreción llegó al punto de que nadie del Gobierno de Castilla-La Mancha fue informado oficialmente, situación que provocó un gran enfado en el entorno del presidente García-Page, que por otra parte a esa hora se encontraba con la Reina Letizia en la apertura del curso de Formación Profesional en el IES Ribera del Tajo de Talavera de la Reina.

Precisamente ha sido con Page con quien Jiménez ha tenido los desencuentros más sonados. En verano de 2025, el regidor llegó a ponerse en huelga de hambre durante cinco días para pedir al Gobierno regional que "cumpliese su promesa" de construir un instituto en el municipio.

Esta decisión la compartía en una carta enviada tanto a los medios como al propio Page en la que achacaba la negativa del Gobierno autonómico al "sectarismo asqueroso" para llevar la infraestructura al municipio vecino de Ocaña.

"Que todo el mundo identifique a Page con sectarismo, rencor, traición y mentiras", compartía en aquella misiva.

Otro momento en el que el nombre de Agustín Jiménez saltó con fuerza a los medios de comunicación también fue en 2025, concretamente en el mes de abril. Y es que durante la emisión del programa 'A vivir que son dos días' de la Cadena SER, el regidor fue abordado en la Gran Vía en directo por el cómico Manuel Burke quien le preguntó si sabía algún refrán.

"En Noblejas, más putas que tejas", respondió Jiménez quien admitió en antena ser el alcalde del municipio toledano.

Aquella afirmación llevó al PP a pedir su dimisión y le obligó a emitir un comunicado en el que reconocía que la expresión había sido "desafortunada" pero que se había descontextualizado.