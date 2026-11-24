Noa junto a Can Yaman en el rodaje de El laberinto de las mariposas Redes

La niña de Talavera de la Reina que triunfa en el cine y ha rodado junto a Can Yaman: lleva la cerámica por bandera

Talavera de la Reina (Toledo) puede presumir de ser la cuna de una de las jóvenes promesas más destacadas del panorama audiovisual: Noa Rollón Sánchez. Con apenas 10 años, esta actriz ya ha compartido escenas con intérpretes de talla nacional e internacional como Carmen Machi o el turco Can Yaman.

Su meteórica proyección ha llevado al alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, a recibirla este martes de manera oficial en la Puerta Noble del Ayuntamiento junto a su familia. El regidor ha destacado el orgullo que supone que personas como ella "lleven el nombre de Talavera allá donde van".

Gregorio ha subrayado que Noa también contribuye a dar visibilidad a la cerámica talaverana, ya que la joven actriz suele lucir en sus apariciones públicas diseños, vestuario y complementos inspirados en la tradición artesanal de la ciudad.

Noa y su familia junto al alcalde de Talavera de la Reina. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

De Cristo y Rey a rodar con Can Yaman

Aunque se subió por primera vez a un escenario con solo dos años bailando flamenco, su carrera frente a las cámaras despegó cuando tenía apenas seis años. Su debut televisivo llegó en la exitosa serie Cristo y Rey donde dio vida a Sofía Cristo de niña, compartiendo reparto con Jaime Lorente, Belén Cuesta y Adriana Torrebejano.

Este 2026 ha participado en varios estrenos de primer nivel como El laberinto de las mariposas donde interpreta a Daniela y comparte escenas principales con Can Yaman. Además, ha coincidido con grandes nombres del cine español como Carmen Machi, Bárbara Lennie o Tristán Ulloa.

Entre Talavera y Madrid

Su agenda para este año guarda un hueco especial para su ciudad natal: participará en el largometraje Indómito, The Dragonfly, vinculado a Talavera de la Reina. A pesar del ritmo de los rodajes, Noa compagina su vocación artística con sus estudios de Primaria en el colegio Adalid Meneses.

Inició su formación interpretativa en la Escuela de Teatro y Cine Joaquín Benito de Lucas de Talavera. Hoy, continúa aprendiendo en la prestigiosa escuela Primera Toma de Madrid. Más allá de su trabajo en cine y televisión, impulsó junto a su familia un documental autobiográfico titulado Hola, soy Noa Rollón Sánchez, que fue proyectado en los Premios Pávez.