Qué hacer gratis en esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad este jueves: conciertos, pintura y visitas a un teatro histórico

Toledo cumple 40 años como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y quiere celebrarlo por todo lo alto. La capital regional conmemorará este jueves, 26 de noviembre, las cuatro décadas desde su declaración por la UNESCO con una jornada repleta de propuestas culturales gratuitas.

Entre las iniciativas, destaca una oportunidad poco habitual: entrar hasta las entrañas del histórico Teatro de Rojas, recorrer sus palcos, pisar las tablas del escenario y descubrir cómo funciona su espectacular maquinaria.

El Ayuntamiento ha diseñado una programación especial que pretende acercar el patrimonio toledano a vecinos y visitantes a través de la música, el arte y las visitas guiadas.

Una celebración que coincide, además, con otro aniversario especial para el Teatro de Rojas, que conmemora los 450 años de sus orígenes históricos.

La jornada arrancará a las 09:00 horas con un concurso de pintura rápida en el entorno del templete del paseo de Merchán. Los participantes podrán plasmar su particular visión de Toledo utilizando cualquier técnica artística, con el patrimonio de la ciudad como protagonista, desde sus monumentos y su historia hasta sus paisajes y espacios naturales.

A las 09:35 horas, el Salón Rico tomará el relevo como escenario radiofónico con la emisión en directo del programa especial 'Castilla-La Mancha Hoy', de Radio Castilla-La Mancha, que se prolongará hasta las 11:00 horas y estará dedicado a los 40 años de Toledo como Patrimonio Mundial.

Un escenario con secretos

Uno de los platos fuertes de la celebración llegará por la tarde. El Teatro de Rojas abrirá espacios habitualmente menos accesibles al público mediante unas minivisitas guiadas bajo el lema de descubrir el edificio "de par en par".

Los participantes podrán recorrer sus palcos, subir al escenario y conocer de cerca su maquinaria histórica en funcionamiento, en una experiencia que permitirá descubrir algunos de los secretos de uno de los edificios culturales más emblemáticos de la ciudad.

Las visitas serán gratuitas y se realizarán en grupos reducidos de un máximo de diez personas por pase. Habrá diez turnos a lo largo de la tarde y la noche.

Eso sí, será imprescindible reservar previamente a través de www.turismo.toledo.es. El sistema de inscripción se encuentra habilitado desde el lunes 23 de noviembre.

La música también tendrá su espacio en esta jornada conmemorativa. A las 12:00 horas, el Teatro de Rojas acogerá un concierto de 'Jóvenes Músicos Toledanos'. La entrada será gratuita hasta completar aforo, aunque será necesario retirar las invitaciones en la taquilla del teatro, en su horario habitual.

Reconocimiento internacional

Toledo fue incorporada a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 26 de noviembre de 1986, un reconocimiento que puso de relieve el valor universal excepcional de su riqueza histórica, artística y monumental.

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha señalado en nota de prensa que este aniversario supone una oportunidad para seguir divulgando el patrimonio, acercarlo a los propios toledanos y compartirlo con quienes visitan la ciudad.

La programación forma parte de la estrategia municipal para impulsar la conservación y difusión del patrimonio, diversificar la oferta cultural y turística y favorecer la desestacionalización del turismo.

Además, la conmemoración contará con una imagen específica del 40 aniversario que lucirán cinco de los equipos deportivos más emblemáticos de Toledo, una iniciativa con la que el Consistorio busca implicar al conjunto de la sociedad en una celebración que va más allá del ámbito cultural.