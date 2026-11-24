La Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo presenta un ambicioso programa de actividades para el curso 2026-2027

La Cofradía Internacional de Investigadores Santo Cristo de la Oliva presentó el pasado 22 de noviembre, durante la celebración de su Asamblea General Ordinaria y el Cabildo de Apertura de Curso, celebrados en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo, su propuesta de actividades para el curso 2026-2027. Una programación extensa y diversa que refleja la vocación académica, cultural, científica, religiosa y social de la institución, así como su compromiso con Toledo, su patrimonio y la difusión del conocimiento.

El calendario contempla iniciativas distribuidas a lo largo de los cuatro trimestres del curso, con la participación y colaboración de universidades, instituciones académicas, entidades culturales y religiosas, además de proyectos propios destinados a fortalecer la actividad investigadora y la presencia de la Cofradía en la sociedad.

Fue en un acto que, además, con la presidencia del teniente de Alcaldía, Juanjo Alcalde, y de la prioste, Elena Lucerón, contó con la lección inaugural a cargo del cofrade Miguel Ángel Dionisio, sobre la figura del arzobispo Jiménez de Rada, promotor de la Catedral Primada de Toledo. Asimismo, la asamblea de la cofradía decidió la concesión del título de cofrade de honor a Olegario González de Cardedal, teólogo y pensador, Premio Ratzinger y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Actividad institucional

La programación del cuarto trimestre de 2026 contempla una reunión institucional con la Diputación Provincial de Toledo, así como una peregrinación a Guadalupe con motivo del Año Jubilar.

También se celebrarán unas Jornadas Internacionales en colaboración con el Real Colegio Universitario María Cristina, de San Lorenzo de El Escorial, junto con la Asamblea General Ordinaria y el Cabildo de Apertura de Curso.

En el ámbito editorial, está prevista la publicación de Beresit XXVI. La Cofradía contempla, además, su adhesión al programa Caridad Cofrade, la organización de una cena benéfica de Navidad, la solicitud de ayudas MICE y su adhesión al Sínodo Diocesano.

Primer trimestre de 2027

El primer trimestre del próximo año comenzará con la celebración de San Sebastián, que incluirá una misa por el alma de la fundadora de la Cofradía, Esperanza Pedraza, y por los cofrades difuntos.

Entre las iniciativas institucionales destaca la renovación del convenio con la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, así como la presentación del programa Joyas escondidas de Toledo, una propuesta orientada a descubrir y divulgar elementos destacados del patrimonio toledano.

La actividad editorial y de investigación histórica tendrá también un papel relevante con la presentación del libro del cofrade Francisco Javier Campos, dedicado a Toledo y su provincia y a los archivos de Felipe II.

Uno de los encuentros académicos más destacados serán las Jornadas Teológicas, bajo el título Desafíos teológicos para la Iglesia del siglo XXI: La encíclica Magnifica Humanitas, organizadas con la colaboración del Arzobispado de Toledo.

A esta iniciativa se sumará una sesión académica dedicada al Jubileo de la Catedral y la participación de la Cofradía en el II Simposio de Derecho Premial.

El trimestre incluirá igualmente una Asamblea General Extraordinaria en la que se someterá a votación y aprobación, si procede, el Reglamento de Régimen Interno de la institución.

Segundo trimestre

La ciencia y la colaboración universitaria centrarán buena parte de la programación del segundo trimestre de 2027. En este periodo se celebrarán las Jornadas Científicas Salud Pública, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y en el marco del precongreso Humanización y Cuidados de la Universidad Antonio de Nebrija.

Asimismo, está prevista una jornada conjunta con la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos, reforzando así los vínculos con otras instituciones dedicadas al estudio y la difusión de la historia y el patrimonio.

El calendario contempla también el acto de investidura de nuevos cofrades, una de las citas institucionales más significativas de la entidad.

La Cofradía mantendrá, además, su presencia en dos importantes celebraciones académicas y religiosas: la procesión del Corpus Christi de Toledo y la infraoctava del Corpus Christi de la Universidad de Salamanca.

Generación del 27 y Cervantes

El tercer y cuarto trimestre de 2027 tendrán como protagonistas dos importantes encuentros culturales y humanísticos.

Por un lado, se celebrarán las II Jornadas Humanísticas, dedicadas a La Generación del 27, un siglo después, una propuesta que permitirá profundizar en la relevancia literaria, artística e intelectual de uno de los movimientos culturales más destacados de la historia contemporánea española.

Por otro, tendrán lugar las II Jornadas Cervantinas Del Alcaná a La Mancha, que darán continuidad a esta iniciativa de investigación y divulgación sobre Cervantes, su obra y su relación con Toledo y el territorio manchego.

La programación incluirá también la participación en la Fiesta de los Santos Justo y Pastor en Narbona, así como una jornada de confraternización entre los miembros de la institución.

En el ámbito académico, se procederá a la votación y fallo de los Premios Tesis Doctorales y de los Premios Trabajos de Fin de Grado, reconocimientos con los que la Cofradía pretende estimular la investigación y distinguir la excelencia académica de los jóvenes investigadores.

El periodo concluirá con una nueva Asamblea General Ordinaria, el correspondiente Cabildo de Apertura de Curso y la publicación de Beresit XXVII.

Huellas de Nuestro Tiempo

Más allá de las actividades programadas por trimestres, la Cofradía mantendrá durante todo el curso varias líneas de trabajo destinadas a consolidar su actividad y ampliar su proyección institucional.

Entre ellas destaca la continuación e impulso del programa Huellas de Nuestro Tiempo, una iniciativa que forma parte de su apuesta por la investigación, la reflexión y la divulgación.

También se promoverá la firma de nuevos convenios de colaboración con entidades afines a los fines de la Cofradía, así como la realización de actividades conjuntas que permitan establecer nuevas alianzas y desarrollar proyectos compartidos.

A ello se sumarán los webinars Encuentros Cofrades, concebidos como espacios de intercambio, diálogo y participación entre los integrantes de la institución y otros investigadores y especialistas.

Papel cultural y académico

Con esta propuesta de actividades para el curso 2026-2027, la Cofradía Internacional de Investigadores Santo Cristo de la Oliva reafirma su compromiso con la investigación, la cultura, la ciencia, la historia, la espiritualidad y la promoción del patrimonio.

La diversidad de iniciativas previstas pone de manifiesto la voluntad de mantener una institución activa, abierta a la colaboración y comprometida con la sociedad, reforzando al mismo tiempo los lazos con universidades, academias, instituciones e investigadores.

Toledo volverá a ocupar un lugar central en esta programación, tanto como escenario de encuentros científicos y culturales como por su condición de referente histórico, artístico y espiritual. Un nuevo curso en el que la Cofradía aspira a seguir contribuyendo a la difusión del conocimiento y al reconocimiento del trabajo investigador, proyectando su actividad más allá del ámbito local y fortaleciendo su dimensión nacional e internacional.

En el transcurso del acto se hizo entrega de los diplomas a los nuevos cofrades, una serie de distinciones a todos cuantos han sido priostes de la cofradía, y se otorgó el premio a la mejor tesis doctoral de la UCLM a Alberto Alcalde Calonge, doctor en Economía y Empresas.