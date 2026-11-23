Las Urgencias del Hospital de Toledo vuelven a saturarse con 62 pacientes a la espera de ser ingresados

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado un nuevo capítulo de saturación en las Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) con la presencia de 62 pacientes a la espera de ingreso hospitalario, uno de ellos desde el pasado viernes.

El sindicato ha lamentado esta "situación crítica" que está viviendo el hospital toledano y que prueba "la falta de planificación y recursos humanos para hacer frente a la presión asistencial".

Desde CSIF consideran "especialmente preocupante" que las Urgencias se encuentren en una situación de colapso antes de la llegada de las bajas temperaturas, cuando aumentará la demanda asistencial como consecuencia de las patologías respiratorias propias de los meses más fríos.

La Central Sindical advierte de que mantener a pacientes durante días en Urgencias, a la espera de una cama hospitalaria, supone un "grave perjuicio para su bienestar y dignidad", además de "dificultar el trabajo de los profesionales".

"Este servicio está concebido para atender situaciones urgentes y emergencias, no para mantener hospitalizados durante jornadas enteras a pacientes que necesitan acceder a una planta", explica Miguel Ángel González, médico de Urgencias en el HUT y delegado de CSIF Sanidad Toledo, que añade que "la saturación que padece el hospital responde a un problema estructural que los profesionales llevamos años denunciando".

"El incremento de la demanda asistencial no ha ido acompañado del refuerzo de las plantillas ni de una planificación adecuada de los recursos disponibles. La falta de camas y de personal termina trasladando toda la presión a las Urgencias, donde pacientes y profesionales soportamos las consecuencias de esta situación", ha señalado.

Tiempos máximos

De este modo, la central sindical lamenta que la Gerencia del HUT esté "incumpliendo de manera sistemática el Decreto 45/2019, que regula los tiempos máximos de atención en los servicios de urgencia hospitalaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha" y que establece en un máximo de doce horas el periodo a ocupar una cama desde la solicitud administrativa de ingreso.

Por ello, CSIF exige al Sescam que comience a aplicar de inmediato un Plan de Contingencia invernal que permita anticiparse al aumento de la presión asistencial y evitar que el problema alcance dimensiones aún mayores.

"No se puede esperar a que las Urgencias estén completamente desbordadas para adoptar medidas. Es necesario planificar con antelación, reforzar las plantillas, disponer de camas suficientes y establecer mecanismos de respuesta ante el incremento de ingresos", ha concluido González.