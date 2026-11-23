Primer paso en Toledo para ampliar el horario de la zona verde a los residentes del Casco Histórico y de Antequeruela

La Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado de forma inicial la modificación de la ordenanza de movilidad, que tiene el objetivo de "mejorar la convivencia entre peatones y vehículos, facilitar el aparcamiento a los residentes del Casco y proteger el patrimonio".

El concejal de Movilidad, Transportes, Interior y Personal, Iñaki Jiménez, ha detallado las principales novedades del texto, entre ellas la ampliación de la zona verde para los residentes del Casco y de Antequeruela, de 10 a 21 horas, de lunes a domingo, festivos incluidos.

"Así cumplimos un compromiso con los residentes, ampliando la protección del estacionamiento. Hasta ahora el horario finalizaba a las 14 horas", ha afirmado.

Además, ha indicado que cuando por cuestiones organizativas, de seguridad o por la celebración de algún evento, se vean afectadas las plazas verdes disponibles el Ayuntamiento podrá habilitar plazas azules o naranjas para los residentes.

"Queremos que quien vive en el Casco pueda llegar a su garaje, encontrar aparcamiento cerca de casa o recibir a un fontanero si se rompe una tubería. Y queremos que quienes recorren sus calles puedan hacerlo a pie con seguridad y cuidar el patrimonio", ha explicado.

Al respecto, ha asegurado que la modificación de la ordenanza contempla una multa de hasta 200 euros si un vehículo sin autorización ha ocupado la misma plaza reservada a residentes durante más de 24 horas.

Otra de las modificaciones importantes es la ampliación del sistema de control electrónico de acceso al Casco Histórico mediante lectura de matrícula. "Los pivotes estarán operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días al año, con la excepción de los horarios autorizados de carga y descarga", ha adelantado.

VTC, vehículos turísticos…

Por otro lado, la modificación también prohíbe a los vehículos de transporte con conductor (VTC) utilizar la vía pública como espacio de espera o de captación de clientes.

Y tiene el fin de dar prioridad al autobús urbano, además de incluir una regulación específica para los circuitos turísticos y el transporte discrecional que deberá parar en las tres zonas habilitadas para ello: las dársenas de Safont, el paseo de Recaredo y junto al puente de San Martín.

La ordenanza también se adaptará a la normativa estatal en cuanto a los vehículos de movilidad personal, principalmente los patinetes eléctricos. Estos deberán ser conducidos por mayores de 15 años, prohibiendo transportar más de una persona y con los requisitos de seguridad establecidos. Las infracciones podrían ascender hasta los 200 euros.