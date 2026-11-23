Page recibe la Copa del Mundo en Toledo y asegura que hay a quien "le disgusta" la victoria de España: "Tengo el apellido"

El Palacio de Fuensalida será, desde este lunes hasta el próximo miércoles 25 de noviembre, el espacio que guardará y expondrá la Copa del Mundo para que todos los castellanomanchegos puedan disfrutar del trofeo y de la exposición inmersiva 'Reyes del Mundo'.

Al acto de presentación del galardón, que ha estado teñido de referencias a la unión y al poder que esta puede ejercer, han acudido el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez; el Presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el Presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo.

Durante su intervención, Page ha agradecido a la RFEF el "hermosísimo regalo de traer la copa a la Presidencia", mientras que ha asegurado que "hay alguno que a lo mejor le haya disgustado" la victoria de la Selección Española en Nueva York este verano: "Tengo un apellido en la cabeza, pero como estamos en campaña electoral no lo voy a decir. Pero lo cierto y verdadero es que seguro que hay alguno que le disgusta, porque obviamente lo que quiere es que se rompa el país".

Imagen del posado con la Copa del Mundo en el Palacio de Fuensalida. JCCM

En este sentido, el presidente del Gobierno regional ha señalado que en campaña electoral es "obligatorio discrepar", pero que "ojalá" cuando termine, "lo que sea obligado sea acordar".

Asimismo, ha destacado que "la pluralidad" de España "es maravillosa" pero "si no es a costa de la unidad" del país. Además, ha puesto como referencia a los jugadores, quienes "compiten y se ganan los unos a los otros, incluso a veces con zancadilla" pero "no les impide sentirse del mismo equipo cuando se trata de jugar con la bandera española".

"España es un país que ama la vida y eso tiene que ver con el deporte", ha señalado indicando que "el deporte es causa de muchos de los cambios positivos de España, y es consecuencia de muchos de los cambios positivos".

En este sentido, Page ha hecho referencia al reciente accidente ferroviario de Urda para hablar de la "unidad dentro de la pluralidad, de fondo, de solidaridad como en Urda": "Ese sentimiento de unidad es nación".

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que la Copa del Mundo es "un símbolo de unión y de los valores del deporte que debemos seguir impulsando" y ha avanzado que el trofeo estará el miércoles, de 10:00 a 12:00 horas, en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas, "donde las entidades sociales y las personas con discapacidad tendrán acceso preferente".

Velázquez con la camiseta de España. JCCM

A su juicio, la Copa del Mundo es "un símbolo de lo que puede hacer un país cuando está unido, de lo que puede conseguir una sociedad cuando trabaja de la mano" y también "una de las mejores cosas que tenemos y que representa lo mejor de lo que somos como sociedad, porque el deporte es capaz de unirnos por encima de cualquier diferencia".

"Una de las mejores cosas que podemos hacer desde las administraciones públicas es apoyar las prácticas deportivas, incentivar la actividad física y fomentar los valores que transmite el deporte en todos sus niveles", ha indicado.

El Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha destacado que "lo que esta copa significa es lo que nos ha unido durante todo este tiempo, lo que nos une es un trofeo como este y que nos ha hecho muy felices, desde la unión y del ejemplo".

"Hoy estamos aquí demostrando que este símbolo está por encima de cualquier otra diferencia. Creo que a este país le hace mucha falta ese símbolo de unión y de verdad, porque hay un interés común: que nos vayan bien las cosas como país y eso debe prevalecer".

Velázquez, Page, Louzán y Burillo con la Copa del Mundo. JCCM

En paralelo, Louzán le ha dado la enhorabuena a Page "por la coordinación" en Urda y ha señalado que "tenemos que estar todos unidos trabajando en la misma dirección", agradeciendo que tanto el presidente de la región como Velázquez se hayan unido en este acto "demostrando que este símbolo está por encima de cualquier otra diferencia política".

También ha destacado "el año de oro" del fútbol gracias a la presencia de España en todos los niveles de fútbol.

El presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM), Pablo Burillo, ha indicado que la Copa del Mundo llegará a Cuenca a finales del mes de noviembre.