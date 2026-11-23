Milagros Tolón en un acto de la campaña de las elecciones municipales en mayo de 2023. E. E. CLM

La ministra Tolón será reprobada por la polémica de su VPO en el Ayuntamiento que dirigió como alcaldesa

Milagros Tolón será reprobada este viernes por el Ayuntamiento de su ciudad, Toledo, como ya lo fue en Murcia por "el ataque al trasvase Tajo-Segura", donde se la declaró persona non-grata en 2022.

En esta ocasión, la mayoría de PP y Vox en el salón de plenos del Consistorio de la capital de Castilla-La Mancha va a propiciar que la moción conjunta en la que piden reprobar la actuación política de Tolón y su dimisión como ministra, prospere.

El pleno del mes de noviembre se celebrará este viernes, a 48 horas de la cita con las urnas para elegir nuevo Gobierno, del que Tolón es responsable de la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes, un cargo que ostenta desde el pasado mes de diciembre.

En los últimos días la ministra se ha visto envuelta en un escándalo por el alquiler de una vivienda de protección oficial (VPO) que adquirió en 1998 en la calle Alemania de Toledo y en la que según ha denunciado el PP y ha confirmado el círculo más cercano a Tolón en Toledo "jamás ha vivido".

Estos días, la ministra y exalcaldesa ha intentado apagar el fuego con argumentos vanos, mientras que el escándalo llega ahora al Ayuntamiento que dirigió durante dos mandatos, de 2015 a 2023.

Para el PP y Vox, quienes ejercen responsabilidades públicas "deben mantener un compromiso inequívoco con la legalidad, la transparencia y la ejemplaridad", tres premisas que cuestionan a Tolón por el alquiler de su vivienda de protección pública, sin que haya aclarado hasta la fecha si contaba o no con los permisos necesarios para ello más allá de un informe jurídico de su abogado.

"No se puede exigir a los ciudadanos un estricto cumplimiento de las normas mientras quienes han ostentado responsabilidades públicas no ofrecen las explicaciones necesarias sobre su propio comportamiento", inciden desde PP y Vox en la moción que se debatirá este viernes.

Altos cargos del PSOE

Entre las personas a las que la ministra ha alquilado su VPO figuran altos cargos del PSOE. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la delegada provincial de Sanidad entre 2019 y 2023 en el Gobierno regional y, hoy, concejala de Mazarambroz (Toledo), Rocío Rodríguez, residió en el inmueble.

Ahora serán sus compañeros, los concejales del PSOE, los que defenderán a la exalcaldesa en el mismo salón de plenos que abandonó como concejala de la oposición seis meses después de las elecciones de 2023 por hacer carrera política, primero como diputada nacional, después como delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y más tarde como ministra.

El debate de este viernes se presenta así como una oportunidad para el PP y Vox de cara al 29N, puesto que Tolón es también la candidata del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo.

Depurar responsabilidades

Otro de los puntos que PP y Vox incorporan al texto es la postura que ha mantenido estos días el Gobierno de Castilla-La Mancha, que sí ha confirmado que en los registros administrativos de la Consejería de Fomento no constan comunicaciones ni autorizaciones, ni tampoco el correspondiente visado de los contratos de alquiler rubricados por la ministra y sus diferentes inquilinos.

En estos momentos, desde la Consejería de Fomento se ha solicitado toda la documentación necesaria para llevar a cabo un "análisis exhaustivo" del expediente completo de la adjudicación de la vivienda en 1998 y no descartan sancionar a la ministra en caso de haber incumplido la normativa de vivienda pública.

Tolón podría enfrentarse a sanciones que van desde los 3.001 hasta los 15.000 euros, ya que el régimen sancionador autonómico tipifica como infracción grave el hecho de "no visar ante el órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los contratos de compraventa o de arrendamiento de las viviendas protegidas".

Desde los grupos municipales de PP y Vox consideran que estos hechos "revisten suficiente gravedad política e institucional para que el Pleno manifieste su reprobación a Milagros Tolón y reclame que asuma las correspondientes responsabilidades políticas, incluida su dimisión como ministra del Gobierno de España".