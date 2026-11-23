El famoso floricultor de Toledo propone la planta definitiva frente a la flor de Pascua: "Aguanta y da pocos problemas"

Llega la Navidad y los jardines y macetas se tiñen de rojo por la flor de Pascua o poinsettia. En España se cultivan más de 10 millones cada campaña navideña, en su gran mayoría la variedad clásica de color rojo en maceta de 14 centímetros, según los productores de Plantaespaña asociados en Coexphal.

Sin embargo, la falta de información sobre el cuidado hace que en muchos casos no aguante ni siquiera las fiestas y empiece a perder hojas en menos de una o dos semanas. Desde el pueblo toledano de Novés, el famoso floricultor Ángel Illescas propone una alternativa igual de estética, pero mucho más resistente: el cactus de Navidad o Schlumbergera.

"Aguanta de un año para otro, da pocos problemas y florece justo en navidades", señala a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. A diferencia del cactus del desierto, el cactus navideño es una planta tropical originaria de los bosques húmedos de Brasil que necesita menos sol directo y destaca por su espectacular floración invernal en tonos rosas, rojos, blancos o salmón.

Cactus de navidad. E.E. CLM

Para que el cactus de Navidad florezca, necesita simular la llegada del invierno, atravesando seis semanas con días cortos y noches frescas. El lugar ideal en casa es una habitación poco transitada, fresca y bien iluminada con luz indirecta, como un dormitorio de invitados, un recibidor o un pasillo luminoso.

Consejos flor de Pascua

Ángel y su producción de flores de Pascua en Novés (Toledo). Cedida

Para aquellos que sigan decantándose por la poinsettia, Illescas brinda tres consejos para su mejor cuidado basándose en su notable experiencia como floricultor que germina más de 20.000 unidades por campaña:

Ubicación: "Que no la mareen la planta de un lado para otro".

"Que no la mareen la planta de un lado para otro". Riego: "Es fundamental. Hay que echar el agua justo para que no haya encharcamiento y no se creen hongos en la raíz".

"Es fundamental. Hay que echar el agua justo para que no haya encharcamiento y no se creen hongos en la raíz". Claridad: "La planta necesita un lugar luminoso, no necesariamente sol directo".

Con estos tres aspectos, nos asegura que la planta "aguante por lo menos hasta que pasen las Navidades", subraya. Pese a la alta demanda de poinsettias estos últimos meses del año, Ángel asegura que es un producto "poco rentable" dado que "come mucho abono" y su largo periodo de crecimiento (de cuatro a seis meses desde la toma de esquejes).

Illescas en una de sus plantaciones.

Muchos floricultores han reconvertido sus explotaciones en tiendas de jardinería, mientras que Ángel vio en las redes sociales "un escaparate mejor que la televisión". Hace tres años se abrió un perfil en Instagram, Facebook, TikTok y Youtube donde acumula más de medio millón de seguidores.

En sus vídeos brinda consejos y muestra el bonito mundo de las plantas. "Hay gente que me dice: «Me estás animando a comprar» y eso ya es un logro". Su objetivo no es solo vender, sino contagiar su pasión por lo verde.

Flores de Ángel.

Para Ángel, las flores no son un adorno, sino una actitud y la constancia de quien riega esperando que broten esos pétalos coloridos. "La forma de vivir ha cambiado. Antes la gente tenía chalés y huertos; ahora vivimos en pisos", apunta.

Illescas tiene claro que el futuro del sector pasa por adaptarse sin perder raíces. A pesar del encarecimiento de los costes, el descenso del consumo y la indiferencia de los jóvenes, el floricultor más famoso de la provincia de Toledo sigue llenando de color las redes sociales y las cada vez menos floristerías que siguen en pie.