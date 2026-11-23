El pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda. Diputación Toledo

La Diputación de Toledo ha aprobado este lunes el inicio del expediente para licitar el nuevo contrato de concesión de obra pública destinado a la conservación y mejora de la red provincial de carreteras, que contará con un presupuesto base de 228,92 millones de euros y tendrá una duración de 20 años.

El acuerdo ha salido adelante en el pleno extraordinario celebrado este 23 de noviembre, en el que se ha dado luz verde a la contratación mediante un procedimiento abierto y dividido en tres lotes geográficos. El proyecto comprende un total de 957 kilómetros de carreteras provinciales e incluye un periodo inicial de ocho años para la ejecución de las obras.

La actuación se desarrollará mediante un sistema de concesión en el que los pagos al adjudicatario estarán vinculados al cumplimiento de indicadores de calidad. Para poner en marcha el procedimiento, la Diputación ha incorporado los dictámenes preceptivos de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) y ha solicitado recuperar la competencia que anteriormente había delegado en la Junta de Gobierno, además de autorizar la modificación de los límites de financiación plurianual.

El contrato se dividirá en tres grandes zonas. El primer lote, correspondiente a la comarca de Talavera, abarcará 414,25 kilómetros y tendrá un presupuesto de 98,83 millones de euros. El segundo comprenderá las comarcas de La Sagra y Ocaña, con 232,89 kilómetros y una inversión de 56,78 millones. Por último, el tercer lote, correspondiente a la comarca de Toledo, incluirá 309,86 kilómetros y contará con 73,31 millones de euros.

Contratos de carreteras

Otro de los asuntos abordados durante la sesión ha sido la regularización económica de los tres anteriores contratos de concesión, adjudicados en 2006. En el caso de la Zona 1, el pleno ha aprobado la liquidación de las obras ejecutadas a favor de la empresa EXVITOSA por un importe de 4.807.980,85 euros, después de que las carreteras fueran recibidas formalmente el pasado mes de octubre.

Respecto a la Zona 2, la Corporación provincial ha acordado destinar 458.550,51 euros del fondo de reversión a financiar mejoras realizadas en siete tramos de carreteras de Santa Cruz de la Zarza, Borox, Esquivias, Lominchar, Recas, Yuncler y Villamuelas.

Sin embargo, la liquidación definitiva de este contrato tendrá que esperar a que finalicen las obras del paseo peatonal situado junto a la carretera TO-2788, en Corral de Almaguer.

Por su parte, el cierre económico de la Zona 3, correspondiente a la empresa Lozoya Conservación Zona 3, S.A., se ha aprobado sin saldo a favor de ninguna de las partes, al quedar compensados todos los ajustes económicos.

Enmiendas a los presupuestos

La sesión plenaria también ha estado marcada por las críticas del Grupo Socialista, que ha lamentado que PP y Vox hayan rechazado tres de las cuatro enmiendas que presentó al proyecto de presupuestos provinciales para 2027.

Su portavoz, Tita García Élez, ha reprochado al Gobierno provincial que "dé la espalda" a los municipios que necesitan actuaciones urgentes para garantizar el abastecimiento de agua.

Una de las propuestas rechazadas planteaba actuaciones en la Mancomunidad de Cabeza del Torcón, que abastece a diez municipios en los que viven más de 13.000 personas. También incluía mejoras en la Mancomunidad del Pusa y en los sistemas de captación, conducción y potabilización vinculados a la balsa de Torinas.

García Élez ha cuestionado igualmente la falta de concreción de las intervenciones previstas en esta última infraestructura y ha considerado que recurrir a partidas genéricas demuestra, a su juicio, una falta de compromiso con los municipios de la Sierra de San Vicente.

Otra de las enmiendas socialistas pretendía elevar de 250.000 a 800.000 euros la aportación de la Diputación para rehabilitar el patrimonio histórico de Talavera de la Reina. La portavoz ha defendido que la institución provincial debe contribuir a conservar estos bienes y ha reclamado igualdad en el reparto de las inversiones entre municipios.

La tercera propuesta rechazada planteaba destinar un millón de euros a un Programa de Cooperación y Asistencia Integral a Municipios, con el objetivo de reforzar el apoyo técnico y de personal a los ayuntamientos, especialmente a los de menor tamaño.

"Muchos ayuntamientos necesitan ayuda incluso para elaborar una memoria valorada o un proyecto de mejora de una plaza o del alcantarillado", ha señalado García Élez.

Por el contrario, PP y Vox sí han aceptado la cuarta enmienda socialista, que contempla una aportación de 200.000 euros a la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche. Esta cantidad se destinará a redactar el proyecto constructivo para modernizar los regadíos de Talavera y su comarca, junto con la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Otros acuerdos del pleno

En el apartado de organización interna, la Diputación ha ratificado la incorporación de María Belén Sánchez Martín como vocal de las comisiones informativas de Presupuesto, Hacienda y Especial de Cuentas, y de Cooperación e Infraestructuras. También formará parte del Consejo Rector del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria y de la Fundación Ortega y Gasset.

Asimismo, el pleno ha admitido a trámite el recurso de reposición presentado por el Grupo Socialista contra el programa de cooperación para la bolsa de empleo de secretarios-interventores interinos. La propuesta contempla rechazar la suspensión cautelar solicitada por la oposición y mantener la vigencia del programa por razones de interés público, a la espera del informe técnico sobre el fondo del recurso.