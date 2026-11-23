El Ayuntamiento de Toledo da luz verde a nuevas viviendas en un solar de Telefónica ubicado en la calle Dinamarca

La Comisión de Empleo, Desarrollo Urbanístico y Planeamiento, ha aprobado este lunes, con carácter definitivo, el Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) de la Calle Dinamarca, en la ciudad de Toledo.

Un proyecto que contempla el cambio de uso terciario a residencial de una parcela ubicada en dicho espacio, propiedad de Telefónica, ya que, según informan desde Urbanismo y a juicio de los técnicos, esta actuación permitirá "completar la trama urbana, facilitando la construcción de viviendas".

Este plan, que ha salido adelante en la reunión de la Comisión, presidida por el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha pasado los trámites oportunos, incluido el periodo de información pública, en el que, según explican, no se produjo ninguna alegación y ha sido informado favorablemente por el servicio municipal de Urbanismo.

Desde Urbanismo han señalado que este PERIM abarca una parcela de unos 1.400 metros cuadrados, en la que se prevé la construcción de viviendas plurifamiliares, en un terreno en el que se podría materializar la edificabilidad de 3.000 metros cuadrados de uso de equipamiento comunitario, asimilable por ordenanza al uso terciario.

Asimismo, han informado que se contempla una cesión de suelo destinado a zona verde de 450 metros cuadrados, equivalente a la ratio establecida en la normativa para sistemas generales de espacios libres, únicamente como compensación o medida de mejora establecida en el PERIM, para seguir manteniendo la proporción de las zonas verdes respecto de los habitantes por los metros cuadrados de otros usos que pasan a usos residenciales.

En esta línea, la Comisión ha iniciado la gestión de la propuesta de bases del programa de actuación urbanizadora (PAU) de la unidad urbanística 24 del Plan General de Ordenación Municipal de Toledo.

Según indican, se trata de una iniciativa de la empresa AR Rehabilitación Energética, aunque está condicionado por el arroyo de Ramabujas y la presencia cercana de amianto que, según los técnicos, está sellado.

El proyecto plantea desarrollar una superficie de más de 444.000 metros cuadrados, en terrenos ubicados en el extremo sureste del Polígono y con acceso desde la N-400.

De esa superficie total, se destinarían, según el proyecto, 135.641 metros cuadrados para la construcción de más de mil unifamiliares en nueve parcelas, cinco de ellas libres y cuatro de protección oficial, con capacidad para albergar a más de mil vecinos.