Viaje al Pirineo aragonés con todo incluido por 80 euros: así es el plan navideño de la Diputación de Toledo

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha la segunda edición del programa 'Aventura Blanca Familiar' que permitirá a los toledanos disfrutar de cinco días en la nieve durante las vacaciones de Navidad a un precio reducido de 80 euros por persona.

El viaje se desarrollará del 26 al 30 de diciembre y cambia de ubicación: en esta ocasión, los participantes esquiarán en Formigal (Huesca) y se alojarán muy cerca, en la localidad aragonesa de Biescas.

La convocatoria ofrece un total de 50 plazas dirigidas a adultos y niños (a partir de cinco años) que estén empadronados en cualquier municipio de la provincia de Toledo.

El paquete cubre el desplazamiento en autobús desde la capital de Castilla-La Mancha, alojamiento con pensión completa, seguro de accidentes, tres horas diarias de clases de esquí, actividades de animación y el acompañamiento de monitores especializados durante toda la jornada.

Requisitos y selección

Para garantizar la igualdad de oportunidades, la institución provincial baremará las solicitudes priorizando los siguientes aspectos:

Nivel de renta familiar.

Condición de familia numerosa (general o especial).

Haber participado anteriormente en programas de este tipo.

Además, las 50 plazas se distribuirán de forma proporcional a la población de los municipios de origen. El vicepresidente de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha subrayado que el objetivo es acercar a las familias actividades que "pueden resultar difíciles de asumir económicamente".

Plazos y solicitudes

El plazo de inscripción permanecerá abierto durante los 15 días naturales siguientes asignados a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Las familias interesadas podrán presentar su solicitud de manera presencial en los registros oficiales o de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Toledo.