Manifestación por la rehabilitación del Puente Viejo de Talavera. Mesa para la Recuperación de Talavera y Comarca

PP, PSOE y Vox se unen en Talavera de la Reina para exigir el arreglo del Puente Viejo: "No se ha hecho nada"

Varios centenares de personas han salido este domingo a las calles de Talavera de la Reina (Toledo) para exigir la reconstrucción y rehabilitación integral del Puente Viejo. La protesta llega cuando se cumplen 20 meses del derrumbe parcial de sus ojos centrales tras una gran crecida del río Tajo por lluvias el 23 de marzo de 2025.

Bajo el lema 'Arreglo y restauración del Puente Romano de Talavera ¡Ya!', la marcha ha alcanzado el extremo sur del puente y ha desembocado en el Parque del Vivero, donde se ha leído un manifiesto.

Los tres grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento talaverano (PP, VOX y PSOE) se han sumado a la movilización impulsada por la Mesa para la Recuperación de Talavera y Comarca junto a una docena de entidades vecinales, ecologistas, empresariales y culturales.

Puente viejo de Talavera. Ayuntamiento

Miedo a nuevos derrumbes

La portavoz de la Mesa, Rosa de los Ríos, ha lamentado a Europa Press que "no hay proyecto ni nada" tras más de año y medio ha advertido de la urgencia de actuar ante el regreso de la época de lluvias: "El puente se va a seguir deteriorando al no hacer nada. Hay un riesgo real de perderlo todo".

El alcalde y representantes de la corporación municipal en la marcha. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Ante la falta de avances, las asociaciones convocantes han anunciado que acudirán directamente al Ministerio de Cultura como ciudadanos y recurrirán al portal de transparencia para solicitar informes, proyectos y plazos.

El alcalde señala al Gobierno

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, ha criticado que tras las visitas y los compromisos adquiridos por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no se haya producido "ningún avance que permita iniciar su recuperación".

Gregorio ha detallado que en el último encuentro que ha mantenido con las administraciones le trasladaron que, dada la complejidad de la infraestructura, se estaban realizando estudios —como los llevados a cabo por la empresa Retineo— para elaborar el proyecto de reconstrucción.

El regidor ha recordado que más allá del valor patrimonial, el Puente Viejo conecta dos zonas de la ciudad. Actualmente, los vecinos se ven obligados a cruzar por la estrecha acera del puente Reina Sofía, obligándolos en ocasiones a caminar por la calzada.

Representantes socialistas en la manifestación por la reconstrucción del Puente Viejo de Talavera. PSOE Talavera

Respaldo del PSOE

El Grupo Municipal Socialista también ha respaldado la concentración y ha reclamado un calendario claro al Gobierno de España que permita saber cómo y cuándo se ejecutará la obra. "Independientemente de quién esté al frente del Gobierno o de los ministerios, la información es escasa", ha criticado el concejal Sergio de la Llave.

No obstante, los socialistas han aprovechado la cita para preguntar al propio alcalde "qué papel ha desempeñado durante estos dos años y, sobre todo, qué resultados ha obtenido".

"No se ha hecho nada"

De parte de VOX, el teniente de alcalde y portavoz, David Moreno, ha recordado que su formación ya había denunciado esta misma semana junto al diputado nacional Manuel Mariscal la parálisis institucional en torno a este Bien de Interés Cultural (BIC).

Moreno exigió entonces un proyecto, presupuesto y plazos concretos tras 20 meses sin noticias de la ayuda directa del 2 % Cultural prometida por el Ejecutivo central. "Las administraciones se pasan la responsabilidad y no se ha hecho nada", ha sentenciado.