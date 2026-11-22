Ganó el premio a Mejor Actor de Drama en FilmLauza por su papel en Cenizas. Ángela Pulido Díaz

Daniel Valencia rompe el tabú de la fe en el cine: "Parece que si eres actor tienes que ser rojo y ateo, yo soy creyente"

Criado en un callejón del barrio toledano de San Justo, a escasos metros de la Catedral Primada, Daniel Valencia lleva 15 de sus 26 años abriéndose camino en el cine, el teatro y la escritura, compaginándolo con sus estudios universitarios de Historia y Psicología.

Cinco días antes de presentar su primer poemario, Lo que siento cuando te miro, en el Alcázar de Toledo, el joven actor y escritor atiende a EL ESPAÑOL en un ejercicio de transparencia sin filtros.

Estos 50 poemas (más el prólogo y el final) son la primera entrega de una trilogía donde muestra por qué escribe, cómo gestiona sus miedos y por qué se niega a esconder su fe en los rodajes. Se muestra decidido a romper los clichés ideológicos de su gremio: "Parece que si eres actor tienes que ser rojo y ateo, yo soy creyente. No me voy a ocultar".

Daniel leyendo su nuevo poemario en el barrio de San Justo de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Valencia sostiene que el silencio espiritual en la cultura responde al miedo al qué dirán. "Hay mogollón de artistas súper creyentes, pero algunos no se atreven a decirlo", afirma. En sus inicios en el mundo de la interpretación recuerda que recibió algunas advertencias al respecto: "Me decían que ser católico me iba a quitar oportunidades".

La percepción de un cine español anticlerical se construyó durante el posfranquismo y los años 2000. Sin embargo, en la cartelera actual conviven proyectos críticos con la Iglesia con producciones religiosas como el documental Libres; algo que celebra Daniel.

Portada del poemario de Daniel Valencia. Ángela Pulido Díaz

Un viaje de los 12 a los 26

Conocido por sus ensayos sobre la Semana Santa toledana como Toledo es Pasión, Valencia lleva escribiendo versos "toda la vida". En esta obra editada por Talón de Aquiles ha querido respetar el paso del tiempo: "Quería que se diera esa evolución, ese recorrido natural de un niño que escribe con 12 años con mi yo de 26".

El resultado es un mapa sentimental que transita por el amor propio, la melancolía, el desamor y el perdón, todo ello desde su prisma espiritual. "Lo definiría como un poemario romántico, místico... porque me inspiro mucho en Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz", explica el autor.

Algunos de los poemas del libro. Ángela Pulido Díaz

Detrás de esa apertura late una necesidad casi medicinal. "Para mí es muy terapéutico escribir. Cada cosa que me pasa, sobre todo las negativas, necesito plasmarlas en un papel", confiesa. Un desahogo que contrasta con su resistencia al apoyo ajeno: "Me cuesta pedir ayuda, tengo una sensación de que soy débil si lo hago. Me gusta más dar".

A esa exigencia emocional se suma una autocrítica constante que arrastra desde su debut adolescente en el cine con No dejan que nos amemos, antes de ganar el premio a Mejor Actor de Drama en FilmLauza por su papel en Cenizas o participar en Sueños de libertad.

Raíces toledanas

El balcón de Toledo donde vivió. Ángela Pulido Díaz

Su naturalidad nace en el Casco Histórico de Toledo, donde su abuela materna alimentó su devoción por el patrimonio cultural y religioso de la ciudad. El mayor de dos hermanos, Valencia destaca que creció sin imposiciones: "Toledo ha influido en mi carácter, pero fundamentalmente soy quien soy por la libertad que me ha brindado mi familia".

Como miembro de la Academia de Cine y presidente de la Asociación de Actores de Castilla-La Mancha (AACAM), lamenta el centralismo de una industria que se concentra en Madrid. Tampoco se muerde la lengua con parte de la formación dramática: "Las escuelas al final son negocios. Mientras pagues, el título lo sacas aunque no seas bueno".

A ello suma su queja por la "escasa inversión pública" frente al prestigio exterior del cine español. "En Italia les encanta lo que hacemos; en Portugal o México adoran lo que hacemos los españoles".

La presentación de -Lo que siento cuando te miro- será este próximo 27 de noviembre en el Alcázar de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Promete polémica

Lo que siento cuando te miro es solo la primera parada de una hoja de ruta que ya tiene marcada. "En otoño de 2027 publicaré el segundo poemario, que ya está terminado y a punto de ir a editorial, y en otoño de 2028 lanzaré el tercer libro".

Con cada entrega irá subiendo el tono, la polémica y la controversia. "Según vayan avanzando los libros, voy subiendo la intensidad. Voy a herir algunas sensibilidades, pero es mi visión", concluye.