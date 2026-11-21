Velázquez denuncia los "engaños" de Sánchez a Talavera de la Reina y promete que Feijóo recuperará el Puente Viejo

El presidente provincial del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado este sábado que Talavera de la Reina es una de las ciudades "más engañadas" por Pedro Sánchez y ha prometido que un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo recuperará el Puente Viejo, parcialmente derrumbado por la crecida del río Tajo en marzo de 2025.

Durante un acto electoral celebrado en la ciudad junto a la secretaria general del PP Europeo, Dolors Montserrat; el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, y la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, Velázquez ha cargado contra los compromisos que, a su juicio, el Ejecutivo central ha incumplido con Talavera y su comarca.

Uno de los principales asuntos que ha abordado ha sido la situación del Puente Viejo, cuya recuperación sigue pendiente más de año y medio después de su derrumbe parcial. El dirigente popular ha cuestionado que las inversiones anunciadas por el Gobierno central todavía no se hayan materializado.

Acto en Talavera de la Reina. PP

"¿Qué pasa con el Puente? Hace más de año y medio vinieron a prometer inversiones con carácter inmediato", ha señalado Velázquez, que también ha puesto el foco en los vecinos de los barrios afectados, quienes, según ha afirmado, tienen dificultades para comunicarse con el resto de la ciudad.

Ante esta situación, ha asegurado que será Alberto Núñez Feijóo quien dé respuesta a esta reivindicación si llega a la Presidencia del Gobierno. Una promesa que ha extendido a otros proyectos que considera fundamentales para el desarrollo de Talavera.

Actuaciones paralizadas

Velázquez también ha reclamado avances en la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, con parada en Toledo y Talavera de la Reina, y ha criticado la falta de avances en la plataforma logística y el plan de reindustrialización de la comarca.

"¿Qué pasa con el AVE entre Madrid y Lisboa con parada en Toledo y en Talavera? ¿Qué pasa con esa plataforma logística tantas veces prometida pero que nunca ha llegado? ¿Qué pasa con ese plan de reindustrialización de Talavera y su comarca? Absolutamente nada", ha afirmado.

El candidato popular ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de mantener paralizadas estas actuaciones y ha defendido, frente a ello, el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, basado, según ha indicado, en "la gestión, el rigor, la eficacia y la responsabilidad".

"Bailes socialistas"

Por su parte, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha y candidata al Congreso por Toledo, Carolina Agudo, también ha cargado contra la gestión socialista y ha asegurado que los problemas de Talavera no se solucionan "con aplausos y bailes socialistas", sino con el proyecto que lidera Feijóo.

Agudo se ha preguntado qué tienen que celebrar los socialistas de Talavera después del mitin celebrado este viernes junto a la ministra Milagros Tolón. Entre otras cuestiones, ha recordado que el AVE sigue sin llegar a la ciudad, que las inversiones pendientes no se han materializado y que el Puente Viejo continúa sin una solución definitiva.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, también ha intervenido en el acto, donde ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría la continuidad del PSOE en el Gobierno. Sus críticas se han extendido a Pedro Sánchez y a su gestión al frente del Ejecutivo central.