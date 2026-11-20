Velázquez defiende un pacto nacional de agua para abastecer a las explotaciones ganaderas de los Montes de Toledo

El presidente del PP de Toledo y cabeza de lista al Congreso, Carlos Velázquez, ha defendido la propuesta de su partido de impulsar un pacto nacional del agua que garantice el suministro en cantidad y calidad en los pueblos y en las explotaciones ganaderas, "ante los recurrentes problemas en municipios de los Montes de Toledo".

Así lo ha expresado en una comida-mitin celebrada en Gálvez, junto al alcalde de la localidad, Manuel Fernández, y la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo.

Velázquez ha destacado la preocupación en estos municipios y ha criticado las políticas de los gobiernos del PSOE en esta materia, que no dan soluciones a una comarca "fundamentalmente agrícola, pero sobre todo ganadera".

Por ello, ha defendido la propuesta del PP de impulsar "un pacto nacional del agua que garantice agua en cantidad y calidad, no solamente agua potable y para beber en esta comarca, sino para las explotaciones".

Velázquez ha destacado la importancia del sector ganadero en los Montes de Toledo, donde "hay muchísimos ganaderos que nos dan de comer, no solamente a los toledanos y a los castellanomanchegos, sino a todos los españoles".

Asimismo, ha vinculado la necesidad de garantizar el suministro de agua a estas explotaciones con el mantenimiento de la actividad económica en los pueblos y la lucha contra la despoblación.

"No ser menos"

Para terminar, Velázquez ha reivindicado la igualdad de oportunidades para la provincia de Toledo en materia de agua.

"No queremos ser más que nadie, pero por supuesto en Toledo no tenemos que ser menos que nadie", ha afirmado.

Y ha reiterado el compromiso del PP de "garantizar esa igualdad y garantizar que el agua llegue a todos y cada uno de los rincones de nuestra provincia".