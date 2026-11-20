El servicio de limpieza del Hospital de Toledo denuncia su "insostenible" situación: "Acoso laboral, sobrecarga de trabajo..."

Trabajadores y trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital Universitario de Toledo se han concentrado este viernes a las puertas del centro para denunciar "la insostenible situación que están sufriendo".

Según ha informado CCOO, están viviendo "una sucesión de situaciones de acoso, persecución constante, sobrecarga de trabajo y explotación laboral. Asimismo, aseguran que "falta material de limpieza".

La de este viernes es la primera concentración de una serie de movilizaciones para reclamar a la empresa concesionaria del servicio, ISS Facility Services, una mejora en las condiciones laborales.

La presidenta del Comité de Empresa, Rosa Sánchez, ha denunciado que "desde que esta empresa se hizo con la adjudicación del servicio de limpieza del Hospital Universitario de Toledo es una pena".

"Nos están acosando y quitando gente. Éramos 160 personas en plantilla y 40 se encuentran de baja. La gente se va llorando y coge depresión. Llegan aquí y se vuelven a ir de baja, personas que vienen y se van, otras que se jubilan y cuyas plazas no se cubren y esos sueldos se los meten al bolsillo. La situación es insostenible", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que ante la falta de personal y de material "no es posible dejar las habitaciones en condiciones adecuadas". Sin embargo, hacen lo posible, "por responsabilidad y profesionalidad".

Riesgo de contaminación

Por su parte, la secretaria del Comité de Empresa, Verónica Álvarez, ha denunciado que ante la falta de personal y material de limpieza no se pueden cumplir los protocolos de sanidad.

"Nos obligan a hacer contaminación cruzada, con el gran riesgo que esto supone. A nosotras nos preocupa la salud de los pacientes. Tenemos que limpiar una planta con personas contagiadas de covid-19 y después te mandan a una planta de trasplantes renales", ha lamentado.

Por último, el responsable de la Federación de Hábitat de CCOO Toledo, Daniel González, ha explicado que ante esta situación han intentado "negociar con la empresa adjudicataria, pero no quiere reuniones ni con el sindicato ni con el Comité de Empresa".