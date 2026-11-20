Carlos Velázquez incide en la "necesidad" de un tercer carril para la A-5: "Es fundamental para Toledo"

El alcalde de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha reivindicado este viernes el compromiso de su partido con la mejora de las infraestructuras de comunicación de la provincia y ha incurrido en la necesidad de ampliar la capacidad de la A-5 mediante la incorporación de un tercer carril.

El también candidato al Congreso de los Diputados por Toledo ha destacado la importancia de esta vía para los desplazamientos diarios de los vecinos y para la actividad económica de los municipios de la comarca: "Mejorar las comunicaciones es fundamental para garantizar las oportunidades de crecimiento y desarrollo de nuestros municipios", ha dicho durante su intervención en el Congreso Local del PP de Méntrida.

El acto también ha contado con la participación de varios miembros de la candidatura para las elecciones nacionales del 29 de noviembre, entre ellos alcaldes, concejales y miembros de Nuevas Generaciones de la provincia.

Durante su intervención, ha recordado que el programa electoral del Partido Popular contempla "la movilización de 300.000 millones de euros durante los próximos quince años para mejorar las infraestructuras del país".

En ese sentido, Velázquez ha destacado el papel de las juntas locales como uno de los pilares fundamentales del Partido Popular, destacando especialmente el compromiso de quienes trabajan por sus municipios desde la oposición, como sucede en Méntrida, y la importancia de mantener un contacto permanente con los vecinos para conocer sus necesidades y trasladarlas al conjunto de las instituciones.