Niko, el alemán que atrae a nómadas digitales a un pueblo de Toledo: "El internet es casi más rápido que en Berlín"

Niko Lemke podría haberse dejado seducir por el encanto de Mallorca y las Islas Baleares como muchos de sus compatriotas. Sin embargo, este alemán de 46 años ha apostado por un pueblo de Toledo de apenas 178 habitantes para levantar Hamlet's Friends: una comunidad de coworking y coliving que atrae cada año a más de 1.000 visitantes.

Tras vivir casi 17 años en Berlín con Marta, su pareja, sintió que necesitaba cambiar de aires y decidió dar un giro radical a su vida junto a tres socios (su hermano y dos españoles). "A veces me despierto por las noches y no sé si estoy en mi país o en Nuño Gómez", confiesa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha dando muestras de su castellano de adopción.

Antes de echar raíces en el municipio toledano a finales de 2023, recorrió medio país buscando el emplazamiento perfecto para ofrecer un espacio de trabajo y alojamiento a los nómadas digitales. "Me he dado cinco vueltas por España y este lugar está cerca de Barajas y el internet casi más rápido que en Berlín", afirma.

Niko trabajando en Nuño Gómez. Cedida

Resalta que, a diferencia de las pequeñas aldeas germanas, Nuño Gómez cuenta con farmacia, centro cultural, bar y médico. Con el respaldo del Ayuntamiento, su financiación propia y fondos europeos LEADER rehabilitaron infraestructuras en desuso para dar vida a Hamlet's Friends: "Convertimos el antiguo club de golf en un espacio de teletrabajo de 200 metros cuadrados".

Teletrabajo, cabañas y huerto

Espacio de coworkign de Hamlet's Friends en Nuño Gómez. Cedida

El complejo se completa con cinco cabañas de madera con terraza propia, un antiguo molino convertido en un hostal de cinco habitaciones privadas y un bar-restaurante (El Molino) con comedor, barra y horno de leña que está abierto tanto a huéspedes como a los vecinos. Además, cuentan con un huerto ecológico, zona de barbacoa y una cocina compartida.

Con tarifas que parten desde los 49,50 euros la noche, los huéspedes tienen incluido el acceso al espacio de coworking, al huerto, jardín y resto de espacios comunes. "Hay gente que se queda un año, aunque la media suele ser dos meses o así. La idea es atraer a personas que vivan y trabajen en el pueblo".

La fórmula atrae a profesionales "de Islandia, Alemania, Francia, Holanda, India o Canadá" y también a "escapistas de Madrid" que buscan "la tranquilidad y la desaceleración" del mundo rural.

Cuentan con varias zonas de descanso para el confort de los huéspedes. Cedida

El pasado verano inauguraron El Molino, donde un chef murciano ofrece una cocina castellana tradicional a fuego de leña con algún guiño de su tierra. "Ha sido complicado conseguir un cocinero que se quisiera mudar a un pueblo de 170 personas. Al final encontramos a José Chu, un especialista en arroces que ya vive aquí, en Nuño Gómez".

Hamlet's Friends ha supuesto un balón de oxígeno para una localidad envejecida, golpeada por la despoblación y carente de oportunidades laborales. "Es un espacio donde la gente del pueblo se puede encontrar, hablar o jugar al ajedrez. Llevamos dos años y medio aquí y ya hemos dado empleo a cinco personas", ensalza Niko con orgullo.

Este verano inauguraron El Molino, el restaurante del complejo. Cedida

Guiris en la España vaciada

Reconoce que el impacto social es tan valioso como el económico. "El ruido de los platos del restaurante es el mejor ruido que puede tener un pueblo, es sinónimo de vida y desarrollo", señala. Además, desde que se implantó esta iniciativa, en las calles de Nuño Gómez se producen escenas nunca antes imaginadas.

"Es muy guay ver cómo una finlandesa habla mediante gestos con los vecinos porque no habla español", destaca. El espíritu del proyecto es la cooperación y por ende están abiertos a colaborar con los negocios y profesionales locales. "Aunque sea la señora del pueblo que suba a cortar el pelo a los visitantes", apunta.

Lejos de conformarse, el alemán y su equipo siguen volcados en probar que "el concepto funciona". Colaboran con artistas que exponen sus colecciones en las cabañas, organizan rutas y cursos y promueven jornadas de convivencia.

Superado el bache inicial de todo emprendimiento, tiene claro que "el mundo después del Covid-19 es mucho más teletrabajador" y que "la gente ha vuelto a los pueblos y han visto que se puede trabajar en remoto bien".

Pese a que más de 2.400 kilómetros lo separan de su Berlín natal, Niko Lemke no se plantea volver. "Después de haber vivido toda mi vida en grandes ciudades, estar en Nuño Gómez es como tener algún superpoder", concluye.