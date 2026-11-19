El kiosco base es un mítico establecimiento hostelero ubicado en el Valle de Toledo, junto a la ermita. Google Maps

Un gastrobar para recuperar uno de los rincones más emblemáticos de Toledo: así será el nuevo Kiosco Base

Hay lugares de Toledo que forman parte de la memoria sentimental de la ciudad. El Kiosco Base del Valle, junto a la ermita, es uno de ellos. Su ubicación privilegiada, con una de las vistas más reconocibles del Casco Histórico, lo convierte en un espacio muy especial para los toledanos.

Ahora, el establecimiento se prepara para comenzar una nueva etapa de la mano del empresario Vidal Cencerrado, que quiere recuperar su actividad hostelera con un concepto renovado y una importante reforma de las instalaciones.

La intención es que el kiosco vuelva a recibir clientes antes de la próxima primavera. Si se cumplen los plazos previstos, su reapertura llegará durante el primer trimestre de 2027, aunque la fecha definitiva dependerá de la tramitación de las licencias y los permisos necesarios.

Cencerrado ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que apuesta por transformar el establecimiento en una especie de gastrobar, con una oferta gastronómica pensada para compartir, basada en productos sencillos, pero con un trabajo de cocina detrás.

"Vamos a hacer un tipo gastrobar en el que va a haber unos productos muy de compartir, muy sencillos, pero con algo de elaboración", explica el empresario que quiere acercar al público una propuesta "muy diferente a la habitual".

El proyecto no pretende limitarse a explotar las posibilidades de una ubicación privilegiada. Su responsable quiere que el Kiosco Base tenga una personalidad propia y se convierta en un establecimiento capaz de atraer tanto a los visitantes como a los propios vecinos de la ciudad.

"No podemos olvidar nunca de dónde estamos, de nuestras raíces", subraya Cencerrado, que cita expresamente al público toledano, nacional e internacional entre sus objetivos.

Un regreso a los orígenes

Detrás de esta apuesta empresarial hay también una historia personal. Para Vidal Cencerrado, ponerse al frente del Kiosco Base supone cerrar un círculo que comenzó hace aproximadamente cuatro décadas en Madridejos (Toledo), donde dio sus primeros pasos en la hostelería precisamente con un pequeño kiosco situado en la plaza del municipio.

Aquella experiencia, recuerda, le proporcionó numerosas satisfacciones personales y gastronómicas y le permitió desarrollar una filosofía basada en ofrecer productos diferentes.

"Es como cerrar un círculo. Hace ya 40 años abrimos lo de Madridejos y era como un kiosco. Me apetecía mucho la idea, es como un tema ya romántico", relata.

Ese componente emocional se une a la singularidad del enclave. Cencerrado considera que el espacio merece una propuesta a la altura de su historia y de sus características, por lo que prepara una reforma "muy importante" con la intención de crear un establecimiento peculiar, diferente y con una cocina cercana.

Una inversión importante

La puesta en marcha del negocio exigirá una inversión considerable. Las obras de adaptación deberán ajustarse, además, a las exigencias administrativas y de accesibilidad, lo que obligará a modificar la distribución del establecimiento.

La operación ha necesitado un largo recorrido administrativo. El Arzobispado de Toledo formalizó el pasado 1 de noviembre de 2026 el contrato de arrendamiento para la explotación del establecimiento con Authentic Paradise Events, S. L., sociedad representada por Vidal Cencerrado, mientras que Aquiles Integral Food, S. L. U. interviene como avalista.

El contrato tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2034, con una renta mensual de 1.600 euros más IVA y actualización anual conforme a las variaciones positivas del IPC, como ha informado el Arzobispado en nota de prensa.

El acuerdo contempla una carencia inicial de renta hasta el 1 de febrero de 2027 para facilitar las obras y la obtención de las licencias, aunque durante ese periodo el arrendatario deberá asumir el canon administrativo de 597,12 euros mensuales.

La Casa de Corcho, pendiente

El empresario también ha repasado la situación de otro espacio emblemático de Toledo vinculado a sus proyectos hosteleros: la Casa de Corcho, situada en el Parque de la Vega.

Su actividad quedó interrumpida tras sufrir un accidente fortuito que Cencerrado califica de "desastre". En estos momentos, el Ayuntamiento está supervisando las obras y, una vez concluyan, la intención es retomar la iniciativa para recuperar este espacio y dar uso a otro de los rincones singulares de la ciudad.

Son dos proyectos diferentes, pero unidos por una misma idea: recuperar y dinamizar espacios con personalidad propia en Toledo. "Son dos sitios totalmente diferentes, pero muy especiales para la ciudad", resume Cencerrado.