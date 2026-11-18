El PP exige a Sergio Gutiérrez que renuncie al Congreso tras el respaldo del PSOE al modelo de financiación de Sánchez

El programa electoral del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre apuesta por impulsar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Esta medida va en contra de la postura del PSOE de Castilla-La Mancha, aunque ha tenido que ser el PP de Paco Núñez el que recuerde a los socialistas la oposición que mostraron en público a este sistema de financiación que Sánchez acordó con la izquierda catalana independentista de ERC.

La propuesta incorpora el principio de ordinalidad, lo que supone que Cataluña, al ser la tercera comunidad que más aporta al Estado, se sitúe en una posición equivalente a la hora de recibir inversiones del Ejecutivo central.

Ante lo que el PP considera una disparidad, Paco Núñez ha solicitado al número dos de Emiliano García-Page y candidato al Congreso, Sergio Gutiérrez, que renuncie a ir en la lista del PSOE a la Cámara Baja, ya que su posición pública es antagónica a la medida sobre financiación del programa electoral del 29-N.

Y es que el pasado mes de septiembre, Sergio Gutiérrez aseguró que la propuesta de Sánchez no beneficiaba a los intereses de la región y advirtió de que debía modificarse para poder salir adelante.

"Vamos a seguir peleando internamente en el PSOE, en el Congreso de los Diputados, donde haga falta, para que el sistema de financiación cambie o no salga adelante", afirmó Gutiérrez en septiembre desde Villarrubia de Santiago (Toledo).

En este sentido, Núñez ha lamentado que el modelo apuesta porque "el dinero de Castilla-La Mancha acabe en manos del nacionalismo catalán" y ha reclamado a Gutiérrez "coherencia". “Aquello que dijo que iba a votar en contra es hoy lo que defiende según el programa del PSOE”, ha dicho.

Rechazado en la región

En concreto, la medida 229 del programa socialista recoge el compromiso de impulsar el "nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España", sin hacer referencia al rechazo que entonces expresaron dos de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE.

Asturias y Castilla-La Mancha votaron en contra de la propuesta, que salió adelante pese a la oposición de la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

La oposición de Castilla-La Mancha al modelo de financiación no se limitó a las declaraciones de Sergio Gutiérrez. El propio presidente regional, Emiliano García-Page, se pronunció con dureza contra el acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y ERC.

Page llegó a calificar una eventual cesión de la gestión de impuestos a Cataluña como "el mayor atentado a la igualdad de oportunidades" que consagra la Constitución y alertó de que una distribución de recursos con privilegios para Cataluña sería "lo más triste que he visto en democracia".

El jefe del Ejecutivo autonómico llegó a anunciar posibles acciones legales contra el modelo y aseguró que no se quedaría de brazos cruzados ante una financiación que, como incidió, podía perjudicar la igualdad entre territorios.

Ahora, con el programa electoral del PSOE sobre la mesa, el respaldo expreso al sistema propuesto por el Gobierno central sitúa de nuevo la financiación autonómica en el centro de la confrontación política, y coloca a Gutiérrez ante sus propias palabras.