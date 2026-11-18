Nueva mañana de caos en la estación de Toledo: largas colas, cancelaciones y retrasos de los trenes con destino Madrid

La historia se repite una y otra vez. Tras la jornada de huelga de trenes de este martes, este miércoles se ha producido un nuevo caos en la estación de Toledo, con largas colas ante los retrasos y problemas en los trenes que conectan la ciudad con Madrid.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, las complicaciones han comenzado a primera hora del día. Los trenes de las 6.25 y las 6.45 horas han sido cancelados y no han salido, por lo que se ha dispuesto un autobús para transportar a sus usuarios.

Aunque algunos de ellos sí han hecho uso del servicio, unos han desistido y han usado su propio coche para desplazarse a la capital española y otros han decidido esperar a un nuevo convoy.

La demora de los primeros trenes ha arrastrado al resto de trayectos programados. La situación también ha afectado a los trenes de las 7.25 y de las 7.55.

Para los usuarios de estos, se ha dispuesto un tren doble, que ha arrancado pasadas las 8.15 horas de la mañana.

"Algunos no se han subido y se han quedado en la estación. Una vez en el interior, los interventores nos han dicho a voces que ocupásemos los sitios libres", ha expresado uno de los pasajeros a este medio.

La situación ha generado tal situación de tensión que hasta la estación se han desplazado agentes de la Policía Nacional.

Críticas del alcalde

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha criticado a través de sus redes sociales el caos vivido durante la mañana de este miércoles en la estación. "Esta situación es vergonzosa e insostenible", ha expresado el regidor.

🚆Nuevo caos en la estación de tren de #Toledo. Esta situación es vergonzosa e insostenible. Llevamos meses sufriendo cancelaciones y retrasos con los graves problemas que generan a los usuarios del AVE. — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) November 18, 2026

Asimismo, ha lamentado que se trata de una situación mantenida en el tiempo, que está generando "graves problemas" a los usuarios que necesitan hacer uso cada día del AVE.