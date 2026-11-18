Las tres escuelas infantiles de Toledo ya tienen empresa gestora: el contrato supera los 4,2 millones y durará dos años

Las tres escuelas infantiles municipales de Toledo ya tienen empresa encargada de gestionar su servicio durante los próximos dos años. El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato a Arasti Barca MA, S.L. por más de 4,2 millones de euros, una cantidad que permitirá mantener la gestión de los centros Gloria Fuertes, Ana María Matute y Casco Histórico.

El acuerdo, aprobado en la última Junta de Gobierno Local, contempla la posibilidad de prorrogar el contrato durante otros dos años. De esta forma, la empresa adjudicataria podrá encargarse de las tres escuelas durante un máximo de cuatro ejercicios si se ejecuta esa ampliación.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde, ha destacado la importancia de este servicio para las familias toledanas y ha defendido que la atención a la infancia y la conciliación son prioridades del Consistorio. En este sentido, ha señalado que el objetivo es garantizar servicios públicos "estables y de calidad".

La adjudicación de las escuelas infantiles es uno de los principales acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, que también ha aprobado nuevas inversiones en distintos barrios de la ciudad y el programa de Navidad 2026-2027.

Mejoras en los barrios

Entre las actuaciones previstas destaca la creación de un nuevo parque infantil en La Vega, concretamente en la zona de la Rosaleda. El proyecto contará con una inversión superior a los 66.600 euros.

Además, el Ayuntamiento instalará nuevos elementos biosaludables en el paseo de San Vicente, por más de 41.200 euros, y en el Centro de Mayores de Santa María de Benquerencia, con un presupuesto superior a los 23.300 euros.

Otra de las intervenciones se llevará a cabo en el Parque de las Tres Culturas, en el barrio de Palomarejos. El Consistorio ha adjudicado por más de 89.000 euros las obras de rehabilitación de los locales del auditorio, que permitirán acondicionar los aseos, camerinos y otras dependencias.

El propósito es recuperar este espacio cultural y favorecer su utilización durante todo el año, ya que actualmente se emplea principalmente para las sesiones de cine de verano. "Desde este Gobierno queremos dar vida a ese parque y a ese auditorio", ha explicado Alcalde.

Encendido de Navidad

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el programa de Navidad 2026-2027, que contará con un presupuesto superior a los 798.000 euros. El encendido de las luces tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en la plaza de Zocodover.

La programación incluirá el Navibús Toledo, una ruta nocturna especial del autobús turístico que permitirá recorrer la ciudad durante estas fechas y que, según el Ayuntamiento, no supondrá un gasto adicional para las arcas municipales.

Por otro lado, el Consistorio ha aprobado solicitar una subvención de más de 1,5 millones de euros dentro del programa INNOVAE para mejorar la eficiencia energética de las Casas Consistoriales, el Palacio de Caracena y el edificio de conexión. La inversión total prevista supera los dos millones de euros.

Entre los restantes acuerdos figura la construcción de un nuevo pabellón de 128 nichos en el cementerio municipal, con un presupuesto superior a los 136.000 euros, aunque su adjudicación todavía no es definitiva. También se ha ampliado hasta el 12 de diciembre el plazo de las obras de asfaltado de las calles Río Arlés, Valdemarías y Valdeyernos.

Por último, el Ayuntamiento ha concedido licencia para construir un complejo de turismo rural en la finca Huertas de Alamillo y ha autorizado una modificación puntual del recorrido del autobús turístico con motivo de las actividades gratuitas del Día de la Infancia, previstas para el 20 de noviembre.