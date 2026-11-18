El espectáculo tendrá lugar en la Puerta de Bisagra los días 4 y 5 de diciembre. Óscar Huertas

Hasta seis empresas optan a convertir la Puerta de Bisagra en un escenario de luz y sonido esta Navidad en Toledo

Seis empresas se han presentado al concurso convocado por el Ayuntamiento de Toledo para organizar el espectáculo de luz y sonido con el que la ciudad dará la bienvenida a la Navidad en la Puerta de Bisagra.

La licitación, que cuenta con un presupuesto máximo de 26.620 euros, IVA incluido, contempla la creación y proyección de un videomapping acompañado de música y sonido durante las jornadas del 4 y 5 de diciembre, viernes y sábado, justo en el Puente de la Constitución.

Entre las propuestas económicas recibidas, la más baja es la de la empresa jienense Mucho Musical Producciones, que ha ofertado 15.730 euros, IVA incluido. No obstante, la Junta de Contratación ha considerado que esta oferta podría incurrir en baja anormal o desproporcionada.

Así, ha solicitado a la empresa que justifique el importe en un plazo de tres días hábiles. Como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la resolución del procedimiento está todavía pendiente.

El espectáculo, denominado "Sigue la Estrella de Toledo", convertirá la fachada de la Puerta de Bisagra en una pantalla sobre la que se proyectarán imágenes y animaciones acompañadas de música.

La propuesta pretende incorporar un nuevo atractivo a la programación navideña de la capital regional, con una actividad especialmente dirigida al público familiar.

Para ello, el Ayuntamiento establece que el contenido deberá girar en torno a la animación infantil navideña, pero también incluir referencias al patrimonio cultural, artístico, literario, gastronómico y paisajístico de Toledo.

Dos días y ocho pases

Cada representación tendrá una duración mínima de diez minutos y deberá incorporar un componente pedagógico, con especial atención al lenguaje inclusivo, la igualdad entre hombres y mujeres y la transmisión de valores como la tolerancia y el respeto.

El pliego contempla cuatro pases diarios, previstos inicialmente a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30 horas, aunque estos horarios podrán modificarse de común acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.

El contrato no se limita a las dos jornadas de exhibición. La empresa que finalmente resulte seleccionada tendrá que aportar los equipos de proyección y sonido, las estructuras técnicas, el personal y los medios de seguridad necesarios para el desarrollo de la actividad. También asumirá los gastos de derechos de autor.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Toledo recupera el videomapping en Navidad como recurso para acercar su patrimonio monumental a vecinos y visitantes durante las fiestas navideñas.