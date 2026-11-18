La Diputación de Toledo incrementa el presupuesto del Consorcio de Bomberos por encima de los 31 millones de euros

El Pleno del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento de Toledo (CPEIS), dependiente de la Diputación, ha aprobado por unanimidad un presupuesto para 2027 que supera los 31 millones de euros y que supone un incremento en la partida de 4,4 millones de euros respecto a 2026.

Según han valorado desde el ente provincial, esta subida del 16,74 % anual "consolida el crecimiento económico del Consorcio y su capacidad para seguir mejorando un servicio público esencial para la seguridad de los ciudadanos".

Del mismo modo, han precisado que "la mejora de los recursos humanos constituye uno de los ejes de actuación del Consorcio".

En este sentido, la Diputación de Toledo ha avanzado en los procesos de cobertura de plazas y refuerzo de la plantilla, con una Oferta de Empleo Público que contempla 30 plazas -17 de bombero conductor y 13 de cabo- para completar las vacantes existentes y mejorar las dotaciones de los parques.

A ello han sumado el acuerdo alcanzado en marzo de 2026 con las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General Negociadora, que contempla una inversión global de ocho millones de euros para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, con avances salariales, organizativos y de plantilla hasta 2028.

En paralelo, el CPEIS continuará desarrollando actuaciones para modernizar sus ocho parques comarcales y renovar sus medios materiales. El Consorcio prevé cerrar 2026 con una flota de 77 vehículos operativos, después de incorporar nueve nuevos vehículos y dos nuevas autoescalas, una mejora que refuerza la capacidad de intervención y las prestaciones de los equipos de emergencia.

Esfuerzo económico

El presidente del CPEIS, Juan Carlos Sánchez, ha destacado “la aprobación por unanimidad de estas cuentas" y que implica un "esfuerzo económico" por parte de la Diputación de Toledo para "fortalecer los medios humanos y materiales del servicio provincial de bomberos y garantizar una atención eficaz en todos los municipios”.

Sánchez ha señalado que “este presupuesto supone "un nuevo paso adelante en nuestro compromiso con la seguridad de los toledanos".

"Contar con más recursos económicos significa disponer de mayor capacidad para mejorar el servicio, reforzar nuestros medios y seguir avanzando en unas instalaciones y unas condiciones de trabajo a la altura de la responsabilidad que desempeñan nuestros profesionales”, ha añadido.

El presidente ha finalizado asegurando que el incremento presupuestario responde a la voluntad de mantener una mejora constante del Consorcio, tanto en su organización y estructura de personal como en la dotación de vehículos, equipamientos e infraestructuras, con el objetivo de ofrecer una respuesta cada vez más eficaz ante cualquier emergencia.