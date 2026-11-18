La Copa del Mundo viaja a Toledo y se podrá visitar gratis a partir del 23 de noviembre: "Es un regalo de la RFEF"

La Copa del Mundo que conquistó la Selección Española en el Mundial 2026 podrá visitarse de forma gratuita en el Palacio de Fuensalida de Toledo — sede de la presidencia del Ejecutivo autonómico— a partir del próximo lunes 23 de noviembre.

Así lo ha avanzado desde Bruselas el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha agradecido "de corazón" a la Federación Española de Fútbol por este "regalo". Además, ha explicado que se exhibirá "junto con otros trofeos de Copas del Mundo conseguidos por jugadores españoles".

Los ciudadanos podrán contemplar "de forma libre" la réplica oficial exclusiva elaborada en bronce y bañada en oro que recibió en propiedad la RFEF tras vencer por 1-0 a Argentina en la final del Mundial.

El trofeo auténtico —hecho de oro macizo de 18 quilates— solo se levanta sobre el césped tras la final y se devuelve en el vestuario para permanecer custodiado bajo estrictas medidas de seguridad en el Museo de la FIFA en Zúrich (Suiza).

Este icónico galardón, diseñado por el artista italiano Silvio Gazzaniga, representa a dos figuras humanas sosteniendo el planeta Tierra. La FIFA instauró la entrega de réplicas para proteger el valor histórico y material de la pieza original, evitando que se vuelva a producir un robo como el de la antigua copa Jules Rimet en 1983.