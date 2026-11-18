El Ayuntamiento de Illescas aprueba un presupuesto de 58,1 millones de euros para 2027, casi 12,2 más que el año anterior

El pleno del Ayuntamiento de Illescas ha aprobado, de forma inicial, con los votos a favor del equipo de Gobierno y en contra de los grupos municipales Partido Popular y Vox, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2027.

El monto total asciende a 58.102.645,62 euros, lo que supone un incremento de más de casi 12.150.000 euros con respecto al ejercicio anterior, una cifra que permitirá mantener la calidad de los servicios públicos, impulsar nuevas inversiones y seguir favoreciendo el desarrollo económico y social del municipio, según ha informado el Ayuntamiento.

En el apartado de ingresos, los principales recursos procederán de los impuestos directos, que aportarán casi 16 millones de euros; las transferencias corrientes de otras administraciones, con 14.842.307,39 euros; y la enajenación de inversiones reales, con 11.454.429,20 euros. También tendrán un peso destacado las tasas y otros ingresos, que alcanzarán más de 8 millones de euros.

Sobre los gastos, el presupuesto 2027 incorpora una clasificación de los gastos por áreas de gestión. Educación, Cultura y Turismo (12.807.211,02 euros) junto con Bienestar Social, Infraestructuras, Medioambiente, Limpieza y Deporte (12.578.587,66 euros) son las áreas en las que se concentra la mayor parte del gasto.

Economía y Hacienda dispone de un presupuesto de 9.633.886,76 euros, mientras que Obras Públicas, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, dispondrá de 6.894.029 euros.

Para el área de Servicios Sociales, Mayores, Igualdad, Sanidad, Consumo y Personas con Discapacidad el gasto ascenderá a 5.329.187,14 euros. Mientras, el importe destinado a Conservación Urbana, Juventud, Infancia y Familia es de 4.709.189,86 euros.

Según se recoge en el documento, más de 2.700.000 euros irán para el área de Urbanismo; para Empleo y Tejido Asociativo, 1.620.183,06 euros, y Agenda Urbana, Nuevas Tecnologías y Festejos cuenta con 1.364.065,42 euros. Por último, 444.666,11 euros se destinarán a Recursos Humanos, Personal y Atención a la Ciudadanía.

El presupuesto de 2027 se presenta además con equilibrio entre ingresos y gastos, sin diferencias entre ambos estados y, según el concejal de Hacienda, José Manuel Miguel, "garantizan el cumplimiento de los objetivos fiscales de sostenibilidad financiera, nivel de deuda y regla de gasto".