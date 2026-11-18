El Ayuntamiento de Illescas aprueba un presupuesto de 58,1 millones de euros para 2027, casi 12,2 más que el año anterior
Las cuentas municipales priorizan el gasto en Educación, Cultura y Turismo, además de Bienestar Social e Infraestructuras.
Más información: Abre una nueva bolera en la provincia de Toledo este 14 de noviembre: partidas a 6 euros durante todo el fin de semana
El pleno del Ayuntamiento de Illescas ha aprobado, de forma inicial, con los votos a favor del equipo de Gobierno y en contra de los grupos municipales Partido Popular y Vox, el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2027.
El monto total asciende a 58.102.645,62 euros, lo que supone un incremento de más de casi 12.150.000 euros con respecto al ejercicio anterior, una cifra que permitirá mantener la calidad de los servicios públicos, impulsar nuevas inversiones y seguir favoreciendo el desarrollo económico y social del municipio, según ha informado el Ayuntamiento.
En el apartado de ingresos, los principales recursos procederán de los impuestos directos, que aportarán casi 16 millones de euros; las transferencias corrientes de otras administraciones, con 14.842.307,39 euros; y la enajenación de inversiones reales, con 11.454.429,20 euros. También tendrán un peso destacado las tasas y otros ingresos, que alcanzarán más de 8 millones de euros.
Sobre los gastos, el presupuesto 2027 incorpora una clasificación de los gastos por áreas de gestión. Educación, Cultura y Turismo (12.807.211,02 euros) junto con Bienestar Social, Infraestructuras, Medioambiente, Limpieza y Deporte (12.578.587,66 euros) son las áreas en las que se concentra la mayor parte del gasto.
Economía y Hacienda dispone de un presupuesto de 9.633.886,76 euros, mientras que Obras Públicas, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, dispondrá de 6.894.029 euros.
Para el área de Servicios Sociales, Mayores, Igualdad, Sanidad, Consumo y Personas con Discapacidad el gasto ascenderá a 5.329.187,14 euros. Mientras, el importe destinado a Conservación Urbana, Juventud, Infancia y Familia es de 4.709.189,86 euros.
Según se recoge en el documento, más de 2.700.000 euros irán para el área de Urbanismo; para Empleo y Tejido Asociativo, 1.620.183,06 euros, y Agenda Urbana, Nuevas Tecnologías y Festejos cuenta con 1.364.065,42 euros. Por último, 444.666,11 euros se destinarán a Recursos Humanos, Personal y Atención a la Ciudadanía.
El presupuesto de 2027 se presenta además con equilibrio entre ingresos y gastos, sin diferencias entre ambos estados y, según el concejal de Hacienda, José Manuel Miguel, "garantizan el cumplimiento de los objetivos fiscales de sostenibilidad financiera, nivel de deuda y regla de gasto".