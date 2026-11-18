Centro Social La Milagrosa de Talavera de la Reina. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

De la aromaterapia al ejercicio en el embarazo: Talavera de la Reina reúne a emprendedoras con talleres gratuitos

El emprendimiento femenino toma Talavera de la Reina con la celebración de la II Muestra de Empresarias en Acción este 19 de noviembre. Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y bajo el lema 'Impulsando el talento femenino', el Centro Social La Milagrosa acogerá una jornada en la que el emprendimiento, la salud y el bienestar serán los principales protagonistas.

Con entrada libre, de 9:00 horas a 14:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas, la jornada también ofrece acceso gratuito a los 12 talleres que se impartirán y que aglutinarán formaciones sobre la actividad física, el autocuidado, el bienestar emocional y la salud de la mujer.

Este proyecto, que pretende ensalzar el poder femenino, reunirá a profesionales y emprendedoras de diferentes ámbitos como la sonopuntura, la aromaterapia, la somatización corporal e incluso ejercicio para el embarazo.

Cartel II Muestra Empresarias en Acción. Centro de la Mujer de Talavera de la Reina.

La técnico del Centro de la Mujer de Talavera de la Reina, Mercedes Moreno, explica en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que este proyecto pretende "dar visibilidad a proyectos empresariales liderados por mujeres" para que, además, se dé "la oportunidad de conocer los servicios y productos que pueden ofrecer in situ" y permita a las empresarias "ampliar sus redes de contacto y compartir con otras compañeras esta experiencia".

Desde el Centro de la Mujer de Talavera de la Reina, esta técnico explica que su objetivo es "dar visibilidad al empresariado femenino, poner en valor el trabajo que hacen y mostrar cómo en la ciudad se crean empresas y las mujeres optan por emprender como un medio de incorporarse al mercado laboral".

Moreno también destaca este proyecto como un espacio en el que visibilizar "los proyectos y mostrar el talento femenino", así como "el talento en Talavera y sobre todo cómo las mujeres desarrollan todas sus capacidades en distintas actividades que no siempre están feminizadas".

Programación de los talleres. Centro de la Mujer de Talavera de la Reina.

Esta docena de talleres "variados" tendrán en torno a media hora de duración cada uno. El primer taller, titulado 'Actividad Física en la Mujer Adulta', arrancará a las 9:30 horas de la mano de Susana González Herrero en representación de la empresa SusanFitness.

La dinámica continuará a las 10:00 horas con una actividad a cargo de Noemí García Moraleda, de la empresa La Moraleda, denominada ‘Practicando el arte del autocuidado. Automasaje y yoga facial’.

A partir de las 10:30 horas se pasará a dos talleres relacionados con terapias complementarias enfocadas en el bienestar y la relajación. El primero será ‘Sonopuntura para mejorar la salud’ de la mano de Beatriz Salido García y la empresa Moai Wa. Una actividad que dará paso al taller ‘Aromaterapia aplicada a la cosmética natural’ con Erica Torres Díaz y la empresa Refugio de piel.

En torno a las 11:30 horas, Myriam López Sánchez, de MY Esencia Vital, responderá a la pregunta que titula su taller: ‘¿Qué me está diciendo esta emoción?’. A mediodía y de la mano de Verónica Sánchez Vera, empresaria de Fisioterapia integrativa y bienestar, abordará la ‘Dinámica de somatización corporal’.

Los dos últimos talleres de la mañana dejan espacio a Eva Chimeno Jara, de Psicología Positiva y Bienestar, para hablar sobre ‘Cómo entrenar tu bienestar psicológico’, y a Sandra Ruiz Jiménez, de Sana Confort Limpieza y Desinfección Textil, que abordará un taller sobre ‘Tapicerías Sanas, Hogar confortable’.

Talleres por la tarde

Tras el parón que divide los dos tramos de la jornada, comienzan los cuatro últimos talleres del día. A las 16:30 horas arrancará ‘Aromaterapia. Impacto de las fragancias en nuestros sentidos’, una formación impartida por Patricia Lissette Olmedo de Etna Wellness.

Media hora después, a las 17:00 horas, será el turno de Estela López Bonilla, de Cies Fisioterapia, que introducirá ‘Ejercicio en el embarazo: moverse bien en cada trimestre’, un taller dedicado a quienes están en proceso de ser madres.

Los dos últimos espacios estarán destinados al ámbito de la salud. ‘Nutrición y salud hormonal en cada etapa de la mujer’ se impartirá a las 17:30 horas con Lara Rivera Moreno, de Aura Beauty&Wellness, y el segundo, a las 18:00 horas y con el que se finalizará la jornada, será María Martín Sainz-Pardo, de Centro Neuropsy Polivalente, quien aborde ‘CUIDAR-NOS: Salud cerebral, emocional y comunicativa a lo largo de la vida’.

Este conjunto de talleres permitirá "ver a empresarias en acción" y ofrecer un prisma más amplio sobre la salud y bienestar gracias a productos, servicios y saberes de estas mujeres.