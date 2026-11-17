Carlos Velázquez conversa con una ciudadana en el mercadillo del martes de Toledo. PP

Velázquez exige la dimisión de Tolón por las presuntas irregularidades en el alquiler de una vivienda protegida

La polémica por el alquiler de una vivienda de protección oficial propiedad de Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, centra en estos momentos el debate político en plena campaña electoral.

Desde Toledo, el presidente provincial del PP y candidato al Congreso, Carlos Velázquez, ha reclamado la dimisión de la ministra y candidata socialista tras las informaciones sobre las presuntas irregularidades en el arrendamiento del piso que la ministra adquirió en 1998 en una promoción de VPO en la calle Alemania.

La exigencia llega después del debate electoral celebrado ayer en la Cadena SER, donde Velázquez tuvo ocasión de pedir explicaciones directamente a Tolón. Sin embargo, el dirigente popular considera que las respuestas de la ministra fueron insuficientes y que no aclararon las dudas sobre la autorización administrativa necesaria para alquilar la vivienda.

Según ha expuesto Velázquez, Tolón adquirió el inmueble "en condiciones ventajosas y con un préstamo también favorable, con la obligación de residir en él". No obstante, ha señalado que la propia ministra habría reconocido que nunca vivió en la vivienda y que posteriormente la alquiló, "obteniendo un beneficio económico".

Para el candidato popular, la posible ausencia de autorización para arrendar el inmueble "es una irregularidad grave, especialmente por tratarse de una integrante del Consejo de Ministros".

En este sentido, ha reclamado que se asuman responsabilidades políticas y ha defendido que la dimisión debe ser la consecuencia de los hechos denunciados.

Velázquez ha comparado la situación con las dimisiones que, según ha recordado, protagonizaron anteriormente Montse Mínguez y Óscar Puente, y ha insistido en que Tolón "tiene que seguir el mismo camino si se confirma que no disponía del permiso necesario".

El presidente provincial del PP ha calificado la actuación de "deshonesta" y ha acusado a la ministra de haber engañado a los ciudadanos, en especial a los votantes socialistas que participaron recientemente en movilizaciones para reclamar soluciones al problema de la vivienda.

Por último, Velázquez ha reiterado que "la dimisión es la única salida" para Tolón y ha reclamado transparencia y explicaciones sobre las condiciones en las que adquirió y posteriormente alquiló la vivienda protegida.