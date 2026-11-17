Manuel Mariscal durante el acto de campaña a las puertas de la mezquita de Fuensalida (Toledo). E.E. CLM

Tensión en un acto de Vox a las puertas de una mezquita en Fuensalida (Toledo): "Racistas, dejadnos en paz"

Tensión en un acto electoral convocado por Vox a las puertas de una mezquita en Fuensalida (Toledo). El cabeza de lista al Congreso por la provincia, Manuel Mariscal, ha sido increpado por miembros de la comunidad musulmana de este municipio cuando intervenía ante los medios de comunicación.

"Racistas, dejadnos en paz", "fuera" o "bulo" han sido algunos de los gritos que se han escuchado por parte de algunos de los congregados que defendían la convivencia en paz en el municipio.

Por su parte, desde Vox han asegurado que esta rueda de prensa, en la que también ha tomado parte la portavoz nacional de Familia, Ainhoa García, tenía como objeto "denunciar las consecuencias de la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez".

En este sentido, el partido de Abascal ha señalado a Fuensalida como "ejemplo de que las consecuencias de la política de puertas abiertas del PSOE no se limitan a los municipios costeros, sino que también llegan al interior de España", concretamente a Castilla-La Mancha y a la provincia de Toledo.

En este punto, Mariscal ha asegurado que en Fuensalida se han producido varias detenciones relacionadas con investigaciones por presunto yihadismo vinculadas a la mezquita junto a la que se encontraba.

Entre ellas, ha relatado el caso de un hombre detenido hace dos años, para quien se solicitan diez años de prisión por terrorismo y que, según ha explicado, "ha quedado en libertad tras agotar el plazo de prisión provisional mientras espera sentencia".

También ha asegurado que se descubrió a una mujer presuntamente implicada en la captación de otras mujeres para desplazarse a países islámicos.

Situaciones por las que según Mariscal, existen "miles de españoles que no pueden salir a la calle con tranquilidad" y cuyos hijos "no pueden jugar en los parques con seguridad porque en sus barrios se ha incrementado la delincuencia y la criminalidad como consecuencia de la política de puertas abiertas y de la inmigración masiva, que sufre nuestro país por culpa del PSOE".