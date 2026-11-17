Los trabajadores de los laboratorios, en el hall del Hospital Universitario de Toledo durante una movilización en septiembre. Cedida

Una reforma en el laboratorio del Hospital de Toledo, posible solución a las intoxicaciones de sus trabajadores

Una reforma estructural podría cambiar la situación del laboratorio del Hospital Universitario de Toledo, donde los trabajadores llevan dos años denunciando intoxicaciones y problemas de salud. UGT considera que el problema está "en vía de resolución", aunque todavía desconoce si las obras y los nuevos filtros de aire serán suficientes.

Así lo ha trasladado este martes la responsable de Sanidad de UGT en la provincia de Toledo, Inés Pedreño, que ha explicado que las actuaciones previstas podrían ofrecer resultados a corto y medio plazo.

Según ha señalado, desde la llegada del nuevo director de gestión se aprecia un mayor interés por parte de la Gerencia para solucionar una situación que se arrastra desde finales de 2024.

"Desde la incorporación del nuevo director de gestión se va viendo el interés por parte de la Gerencia de solucionar este problema. Vamos a esperar, porque sí vamos a solucionar el problema", ha afirmado.

"Vía de resolución"

Pedreño, no obstante, ha querido dejar claro que estar "en vía de resolución" no significa que las intoxicaciones hayan terminado. De hecho, ha reconocido que todavía no pueden garantizar que las medidas que se están aplicando sean suficientes para acabar con los problemas de salud de la plantilla.

"Ojalá con los filtros de aire arriba en las salidas, ojalá que con las modificaciones y las obras de saneamiento funcione", ha señalado. "No sabemos al 100 % si eso va a funcionar", ha añadido.

Los primeros episodios se remontan al 27 de noviembre de 2024, cuando varios profesionales del laboratorio de Anatomía Patológica comenzaron a sufrir síntomas compatibles con una intoxicación por sustancias químicas.

La situación se extendió a trabajadores de otras áreas próximas, como Genética y Bioquímica, con irritaciones en los ojos y la piel, mareos, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y sangrados nasales.

En diciembre de aquel año, CSIF denunció que más de 17 profesionales continuaban de baja y que se habían registrado más de un centenar de asistencias a la mutua. El sindicato apuntó entonces al formaldehído, utilizado en el tratamiento de muestras biológicas, como posible origen de los episodios.

La intervención de la Inspección de Trabajo llegó en febrero de 2025, cuando ordenó paralizar las tareas que implicaban manipular o exponerse a esta sustancia en la sala de tallado del laboratorio.

La decisión se produjo después de que se detectasen niveles elevados de formaldehído y de que los sindicatos alertasen de que las medidas de protección no estaban evitando nuevos casos.

Problemas de salud

La reapertura de esta zona y la implantación de nuevas medidas preventivas no consiguieron acabar con las denuncias. Los trabajadores continuaron comunicando problemas de salud y los sindicatos reclamaron nuevas investigaciones para identificar el origen de los episodios.

La situación también tuvo consecuencias en la vida laboral de algunos profesionales. En octubre de 2025, este periódico contó el caso de Rosa Salort, técnico de laboratorio, que había reducido su jornada laboral un 75 % para evitar pasar tantas horas en unas instalaciones donde aseguraba que enfermaba de manera recurrente. "Ahora solo cobro el 25 % de mi sueldo. Lo hice porque era la única manera de dejar de enfermar tanto", explicaba.

La incertidumbre continuó durante los meses siguientes. En diciembre de 2025, el Consejo de Seguridad Nuclear descartó que existiese una exposición radiológica ionizante fuera de los límites legales.

Sin embargo, en febrero de 2026 CSIF volvió a reclamar nuevas mediciones, esta vez de radiaciones no ionizantes, y denunció que el Sescam no había aceptado realizar un estudio específico que el sindicato estaba dispuesto a costear, presupuestado en 544 euros.

También puso el foco en las analíticas realizadas a cerca de 300 trabajadores entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en las que, según la organización sindical, se habían detectado distintos valores alterados. Entre ellos citó alteraciones de ácido acético y metanol, disfunciones tiroideas y niveles elevados de ácido fórmico.

En marzo de este año, la Gerencia anunció que estudiaba la reubicación temporal del área de Anatomía Patológica y que encargaría a una empresa especializada un informe forense de las instalaciones para tratar de encontrar el origen del problema.

La tensión volvió a aumentar el pasado septiembre. Tras nuevos episodios de síntomas entre los profesionales, los delegados de prevención acordaron paralizar la actividad del laboratorio al considerar que existía un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. Cinco empleados tuvieron que acudir a la mutua el 24 de septiembre, según la información difundida entonces por los representantes de la plantilla.

Por su parte, la Gerencia defendió que las mediciones realizadas se encontraban dentro de los límites legales y que continuaban las investigaciones para determinar el origen de la sintomatología.