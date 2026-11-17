Una misteriosa luz dibuja una semilla en el cielo de Toledo: este es el curioso mensaje que hay detrás

El cielo de Toledo se ha convertido, a las 23:40 horas de este 16 de noviembre, en un lienzo sobre el que nueve focos de luz han dibujado una semilla. Bajo el título 'Hay Luz Dentro', el firmamento toledano ha sido el altavoz de un mensaje claro: "Lo que pasa cuando plantas una semilla que germina".

Se trata de una acción que se ha completado después de que el pasado 28 de octubre aparecieran 500 macetas repartidas por el Casco Histórico. Pintados de blanco y sin flores en su interior, estos tiestos albergaban un código QR y un mensaje para los toledanos: "Tú eres la semilla más importante del mundo".

Su autor, por aquel momento desconocido, pretendía manifestar una reflexión sobre la ciudad de las tres culturas y sus vecinos. Mientras las macetas vacías representaban la ciudad y todo lo que aún está por construir en ella, las semillas simbolizaban a los ciudadanos y todo lo que ellos pueden aportar a Toledo.

Una luz iluminando la noche en Toledo. Cedida

A través de la web del proyecto, el creador iba desgranando el porqué de esta iniciativa. Según recogen sus líneas, esta idea nace de la realidad actual. Al ser consciente de que muchas personas se marchan a Madrid para estudiar, trabajar o buscar oportunidades, él plantea cómo hacer para desarrollar una vida profesional, creativa y personal en Toledo sea una posibilidad cada vez más real.

Este 17 de noviembre, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha podido conocer en primicia a la persona que está detrás de este proyecto. En 2020, Samuel García (creativo publicitario de 34 años, Mora) fue testigo de cómo su generación se marchó de Toledo por un convencimiento social que extendió la idea de que en esta ciudad no había oportunidades de futuro: "Yo también he tenido que buscar en mayor o menor medida algo fuera de Toledo cuando la ciudad sí que podría ofrecer cosas".

Samuel García, creativo de este proyecto. Ángela Pulido Díaz.

De ese pensamiento colectivo, en García germinó la idea de destacar "a Toledo como una ciudad llena de oportunidades donde sí se pueden echar raíces". Una inspiración que tuvo como resultado un proyecto con un objetivo claro: "Resaltar que todos y cada uno de nosotros somos un valor para la ciudad".

En paralelo al reconocimiento y reflexión personal que cada uno debe hacerse sobre sí mismo, este moracho considera que Toledo está dejando escapar talento por no ofrecer las oportunidades suficientes: "La ciudad también pierde si se va la gente, porque pierde ese valor de cada uno", asegura.

Después de una primera fase donde las protagonistas fueron las macetas como "un lienzo en blanco" y con un mensaje que invitaba a meditar, este 16 de noviembre García ha sorprendido con la segunda y última parte del proyecto, que ha sido "lo que pasa cuando tú plantas una semilla que germina".

Focos de luz a media noche en Toledo. Cedida

Con el título 'Hay Luz Dentro', este castellanomanchego ha querido transmitir "que todos somos luz y proyectamos hacia los demás" mientras nueve focos han iluminado el cielo de Toledo a las 23:40 desde uno de los puntos más altos de la ciudad.

Una segunda acción que se divide en tres partes escalonadas. Según explica García, se trata de un "proyecto compartido" a "mayor escala" para que "dentro de una misma imagen todo el mundo la pueda ver".

El primer nivel de esta segunda parte se ha llevado a cabo en las calles, donde este toledano ha colocado "unos sobres con una serie de frases", como "aquí hubo una idea y nadie la dejó morir" o "aquí alguien quería desistir y siguió adelante".

Una de las frases que contenían los sobres. Cedida

"La luz también nace de las casas". Con este pensamiento ha construido el segundo nivel, que ha encontrado su espacio en "los hogares" y desde donde ha proyectado "unos focos de color desde las ventanas hacia fuera".

Focos de color desde el interior de un hogar. Cedida

La Escuela de Arte de Toledo ha sido el lugar que ha hecho brotar la semilla que se ha ido regando con cada fase y acción del proyecto. En este icónico emplazamiento nueve focos han iluminado el cielo toledano a una hora muy simbólica, las 23:40 horas.

Las 23:40 horas no están elegidas al azar. Toledo cumple su cuarenta aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad este mes de noviembre (11 en el calendario), de ahí que su autor haya elegido esta hora para "mirar la ciudad desde lo que sus habitantes siguen creando, cuidando y poniendo en marcha".

Focos de luz en forma de semilla iluminando el firmamento toledano. Cedida

Después de idear, crear y proyectar, García considera que "cada uno vive desde su propio relato, desde su propia supervivencia y es bastante interesante que la gente destaque lo que realmente puede aportar desde su conocimiento o su valor a la ciudad", resaltando que, a su juicio, Toledo es "una ciudad que vive de su pasado y de su patrimonio pero no hay un camino claro como proyecto de ciudad hacia un futuro".

Un proyecto "muy personal" y "sin ánimo de lucro" que pretende "transmitir ideas y plasmarlas" para que aquellos que lo vean encuentren "la conexión de la idea, la repercusión y el trabajo altruista de mucha gente".