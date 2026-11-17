Antes de llegar al Ministerio, Tolón fue delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

La ministra Milagros Tolón alquiló a un alto cargo del PSOE su vivienda de protección oficial en la ciudad de Toledo

La vivienda de protección oficial (VPO) que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mantiene alquilada en Toledo ha tenido entre sus inquilinos a personas vinculadas a la estructura política del PSOE en Castilla-La Mancha.

Una de las últimas arrendatarias ha sido Rocío Rodríguez Martín, que fue delegada provincial de Sanidad en Toledo durante la pasada legislatura y actualmente es concejala en el Ayuntamiento de Mazarambroz.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Rodríguez Martín, natural de esta localidad toledana, residió en el inmueble propiedad de la ministra, situado en la calle Alemania de la capital castellanomanchega.

La trayectoria política e institucional de Rodríguez Martín incluye responsabilidades de relevancia en el Ejecutivo autonómico. Entre 2019 y 2023 ocupó el puesto de delegada provincial de Sanidad en Toledo, un cargo dependiente de la Consejería de Sanidad.

La arrendataria de la VPO de la ministra llegó a esa responsabilidad después de formar parte del gabinete de la Consejería. Su nombramiento como delegada provincial fue aprobado por el Consejo de Gobierno en julio de 2019, cuando hasta entonces trabajaba en el entorno directo del consejero de Sanidad.

En la actualidad, forma parte de la corporación municipal de Mazarambroz, donde ejerce como concejala de Empleo, Juventud y Servicios Sociales. Ya en 2019, el Ayuntamiento recogía oficialmente su responsabilidad al frente de estas mismas áreas municipales.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se ha puesto en contacto con Rodríguez Martín para conocer su versión de los hechos. En un primer momento ha accedido a atender a este medio, pero minutos más tarde ha dejado de descolgar el teléfono.

Residencia habitual o negocio

La identidad de la última inquilina añade un nuevo elemento a la polémica surgida en torno a la situación administrativa de la vivienda protegida de la ministra.

Este martes, Carlos Velázquez, presidente provincial del PP y candidato al Congreso, ha señalado que la propia Tolón “ha reconocido que nunca ha vivido en ese piso”, además de exigir su dimisión.

“La dimisión es la única salida para una señora que todavía hoy se sienta en el Consejo de Ministros y que ha incumplido y cometido una irregularidad engañando a los ciudadanos”, ha subrayado Velázquez.

En este sentido, fuentes del círculo toledano más cercano a Milagros Tolón aseguran a este medio que efectivamente la exalcaldesa nunca llegó a vivir de forma habitual en el piso de la calle Alemania. Según esta versión, “como mucho lo utilizaba durante los fines de semana”.

Milagros Tolón en el acto fin de campaña de las elecciones municipales de 2023. Óscar Huertas

Además, estas fuentes sitúan su residencia, antes de contraer matrimonio con el también socialista Antonio Guijarro, en el domicilio de su madre, ubicado en la calle Andalucía, en el barrio de Palomarejos de Toledo.

Tolón se justifica

El equipo de la ministra ha justificado que el arrendamiento del inmueble que adquirió el 27 de enero de 1998 lleva alquilado desde 2012. Según su declaración de bienes, Tolón ingresó por el alquiler del piso 7.542,60 euros en el ejercicio 2022.

Tolón defendió este lunes que tanto la compra de la vivienda como los ingresos obtenidos por su alquiler han figurado en sus declaraciones patrimoniales y fiscales. También aseguró que había realizado las consultas pertinentes ante la Administración autonómica y que dispone de un informe jurídico que avala su actuación.

Desde el Ministerio, también confirman que en mayo de 2015, justo antes de acceder a la Alcaldía de Toledo, Tolón solicitó un informe jurídico “en el que se confirmó que podía hacer uso de su vivienda para alquiler desde 2008”, es decir, una década después de firmar las escrituras de compra.

Asimismo, inciden en que la ministra “no ha especulado con la vivienda en ningún momento” y justifican que el precio de la vivienda en alquiler “ha estado por debajo del módulo máximo permitido por la calificación definitiva de protección pública y muy por debajo del precio de mercado, en concreto un 30 por ciento”.

No obstante, la controversia administrativa sigue centrada en las condiciones en las que podía arrendarse el inmueble mientras mantenía su calificación de vivienda protegida. En particular, en si era necesario obtener el correspondiente visado administrativo del contrato y si se cumplieron los requisitos exigidos para el arrendamiento.

Por el momento, Tolón no ha hecho pública la documentación sobre la autorización o el visado del contrato que la permitía, según mantiene, ya en 2008 alquilar la vivienda de protección oficial. Un documento que es clave para esclarecer las condiciones en las que ha mantenido en alquiler un piso de 84 metros cuadrados con garaje.