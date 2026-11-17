Un incendio en la futura sede de la Policía Local de Toledo alerta a los vecinos de Buenavista y moviliza a los bomberos

Una columna de humo en la calle Dinamarca ha alertado este martes sobre las 11:30 horas a los vecinos del barrio Buenavista de Toledo.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el incendio se ha originado en la parcela de la inacabada Casa de la Juventud, un espacio que lleva décadas en construcción y que en un futuro se convertirá en las dependencias de la Policía Local.

Los bomberos están actuando en la zona y aseguran que el siniestro no revierte peligro para la ciudadanía. Las llamas se han originado a escasos metros del vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Toledo, donde desarrollan su actividad emprendedores y pymes.

Imagen de satélite de la zona del incendio. Cedida

En este sentido, la concejala de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha apuntado que las llamas se han iniciado por una quema de restos de obras, como palets y otros residuos y que se "habría ido de las manos". El perímetro en el que se ha producido el fuego está protegido por vallas de obra, aunque "no cuidado" ni "desbrozado".