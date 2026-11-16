Una mochila sospechosa en Toledo obliga a la Policía a acordonar la Reconquista y desalojar varios comercios

La Policía Nacional ha acordonado la avenida de la Reconquista de Toledo y ha desalojado algunos comercios por la presencia de una mochila sospechosa en la calzada que se habían dejado olvidada dos personas.

Los hechos han ocurrido sobre las 13:30 horas, cuando la bolsa sospechosa, tipo maleta, ha sido localizada en una zona próxima a la plaza de Filipinas, en la confluencia de la Reconquista con la calle Méjico.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de Policía Nacional que han puesto en marcha el protocolo de seguridad que se aplica para estos casos acordonando la zona y desalojando los comercios más próximos, una tienda de telefonía y otra de reparación de terminales.

Pocos minutos después, los agentes han podido localizar a los dueños del bulto sospechoso, un hombre y una mujer que les han manifestado que se la habían dejado olvidada, según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL de Castilla-La mancha.

En ese momento, los agentes los han acompañado para que la abrieran y al comprobar que no contenía nada sospechoso, les han dejado marchar y han desmontado el operativo.

Oleada de amenazas

Esta situación se ha producido en un momento en el que las autoridades están especialmente ocupadas en este tipo de sucesos ante la proliferación de falsas amenazas de bomba en numerosas ciudades de España y Europa.

Sin ir más lejos, la pasada semana se vivió una situación similar en una zona céntrica de Albacete por la localización de una mochila en la calzada que finalmente se había olvidado una persona que estaba realizando una mudanza.