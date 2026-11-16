Gregorio y Agudo visitan el Puente Viejo de Talavera de la Reina y lamentan que su reconstrucción continúe parada

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, y la secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha y candidata al Congreso de los Diputados por Toledo, Carolina Agudo, han lamentado este lunes, durante una intervención conjunta, que el Puente Viejo de la ciudad de la cerámica siga sin rehabilitarse más de un año después del colapso de dos de sus tramos a causa de una riada.

Gregorio ha denunciado que el Gobierno central "sigue sin cumplir su compromiso" de reconstruir el Puente Viejo, que se derrumbó en el pasado marzo de 2025, a pesar de que el ministro de Cultura y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciaran que estaría reconstruido antes de 2027.

Asimismo, ha lamentado que no se haya producido ningún avance efectivo para recuperar esta infraestructura y ha destacado que el Puente Viejo no solo es un símbolo de la ciudad por su valor histórico y patrimonial, "sino que cumple una función esencial para la movilidad, ya que conecta dos barrios de Talavera que actualmente permanecen desconectados".

El alcalde de Talavera de la Reina ha recalcado que la responsabilidad de la reconstrucción corresponde al Gobierno de España y ha recordado que desde el Ayuntamiento ofrecieron al Ministerio de Cultura la posibilidad de incluir en los presupuestos municipales el dinero necesario para colaborar en la recuperación del puente pero, según señala, el propio ministro le dijo "textualmente" que "nosotros no podíamos poner nada porque esto era del Ministerio".

En este sentido, Gregorio ha subrayado que "quien no ha cumplido ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez" y que "Talavera de la Reina está cansada de que no se cumplan las promesas".

Por su parte, Agudo también ha señalado al Gobierno de España y ha preguntado qué ha hecho Pedro Sánchez con el dinero de los españoles, señalando el abandono del Puente Viejo: "No ha llegado ni un solo euro para acometer su reparación, a pesar de ser una infraestructura de competencia estatal".

En esta línea, la candidata al Congreso ha acusado a los gobiernos socialistas de dar la espalda a Talavera de la Reina y mantener aislados a dos barrios de la ciudad.

"Talavera es el ejemplo de abandono de estos Gobiernos socialistas. Casi dos años después del derrumbe del puente, continúa sin recibir inversiones. El dinero de los españoles es sagrado y los españoles se merecen un Gobierno que les respete y que gestione con pulcritud el dinero que todos pagamos de nuestros bolsillos vía impuestos. Ya sabemos dónde se gasta el dinero el Gobierno de Sánchez, en este puente desde luego que no", ha dicho.

Agudo ha coincidido con el apunte de Gregorio y ha señalado que este estado no solo afecta al patrimonio cultural y a la identidad de la ciudad, sino que también ha provocado que dos barrios permanezcan aislados e incomunicados, obligando a sus vecinos a utilizar otro puente que, según ha indicado, tampoco se encuentra en sus mejores condiciones.

"Hoy venimos a Talavera de la Reina a explicarle a los talaveranos que la mejor forma de que todo lo que ha ocurrido en estos ocho años de Gobierno de Sánchez no vuelva a suceder es que el próximo 29 de noviembre llenemos las urnas con votos del Partido Popular", ha expresado.

En este sentido, ha señalado que, mientras los españoles pagan más impuestos que nunca, reciben peores servicios y se encuentran abandonados cuando necesitan la respuesta de las administraciones.

"Ya está bien de corrupción, ya está bien de que se hayan llevado a manos llenas el dinero que tenía que haber ido destinado al mantenimiento de los servicios públicos y también a la conservación de nuestro patrimonio", ha señalado.

"Creo que es una emergencia nacional echar a Sánchez. El próximo 29 de noviembre los ciudadanos tienen en sus manos la posibilidad de iniciar una nueva etapa política y el Partido Popular defenderá con uñas y dientes desde el Congreso de los Diputados las necesidades de Talavera y todas aquellas reivindicaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha negado a esta ciudad", ha concluido.

Gregorio ha anunciado que asistirá, junto a varios concejales, a la manifestación organizada por la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas para reclamar la reconstrucción del puente: "Nos sentimos damnificados y engañados porque esto ya tenía que haber empezado a reconstruirse".