Desmantelan tres narcopisos en Talavera de la Reina y detienen a seis personas que distribuían droga a todas horas

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a seis personas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas y receptación. Según informan desde el cuerpo de policía, los detenidos, cuatro varones y dos mujeres, que regentaban tres narcopisos en el centro de la ciudad, desde los que distribuían sustancias estupefacientes, ya han sido puestos a disposición judicial.

En este sentido, desde el pasado mes de febrero los agentes responsables de la investigación de los delitos relacionados con el tráfico de drogas detectaron un aumento reseñable en el número de consumidores de sustancias que acudían a la zona centro de la ciudad de la cerámica.

Debido a esta alerta, se inició una investigación que permitió localizar tres narcopisos, muy próximos entre sí, desde los que se distribuían estupefacientes a cualquier hora del día, según informa la Policía Nacional.

Imagen del hachís sustraído durante la intervención policial. Policía Nacional

Asimismo, detallan que en el registro de los tres domicilios se intervinieron 60 gramos de cocaína, 91 gramos de hachís, 330 gramos de marihuana, seis básculas de precisión.

Además de 19.177 euros, numerosos medicamentos destinados a adulterar la droga y multitud de efectos sustraídos, entre los que destacan una impresora en 3D y un dron valorado en más de 700 euros.